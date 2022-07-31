Удар для агробизнеса: Ющенко отреагировал на гибель Вадатурского
Третий президент Украины Виктор Ющенко назвал гибель бизнесмена Алексея Вадатурского в результате российских обстрелов в Николаеве ударом для украинского агробизнеса
Об этом Ющенко написал в facebook .
"Шокирующее известие о гибели Алексея Вадатурского и его жены Раисы. Невыразимая трагедия для семьи. Огромная потеря для всей Украины. Удар для агробизнеса, который восстанавливал свою силу и становился мировым игроком прежде всего благодаря Алексею Афанасьевичу, его примеру, его мощному вкладу. Наша гордость – новая украинская агроэкономика потеряла одну из своих фундаментальных опор, своего отца-основателя", - подчеркнул Ющенко.
Он назвал Вадатурского человеком невероятной энергии, трудоспособности и силы.
"Преданный всей душой своему делу до последней минуты жизни. Масштабнее, чем все его титулы и награды. Соль украинской земли. Нелюди, обстреливающие Николаевщину, будут наказаны за убийство наших лучших людей, за поругание нашей земли, за уничтожение мирных сел и городов", - подчеркнул Ющенко.
- В результате обстрела Николаева 31 июля погибли Герой Украины, владелец одной из крупнейших компаний Украины "Нибулон" Алексей Вадатурский и его жена.
- Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал гибель при обстреле Алексея Вадатурского целенаправленным убийством.
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