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Удар для агробизнеса: Ющенко отреагировал на гибель Вадатурского

31 июля, 2022 воскресенье
15:29
война с Россией

Третий президент Украины Виктор Ющенко назвал гибель бизнесмена Алексея Вадатурского в результате российских обстрелов в Николаеве ударом для украинского агробизнеса

Об этом Ющенко написал в facebook .

"Шокирующее известие о гибели Алексея Вадатурского и его жены Раисы. Невыразимая трагедия для семьи. Огромная потеря для всей Украины. Удар для агробизнеса, который восстанавливал свою силу и становился мировым игроком прежде всего благодаря Алексею Афанасьевичу, его примеру, его мощному вкладу. Наша гордость – новая украинская агроэкономика потеряла одну из своих фундаментальных опор, своего отца-основателя", - подчеркнул Ющенко.

Он назвал Вадатурского человеком невероятной энергии, трудоспособности и силы.

"Преданный всей душой своему делу до последней минуты жизни. Масштабнее, чем все его титулы и награды. Соль украинской земли. Нелюди, обстреливающие Николаевщину, будут наказаны за убийство наших лучших людей, за поругание нашей земли, за уничтожение мирных сел и городов", - подчеркнул Ющенко.

  • В результате обстрела Николаева 31 июля погибли Герой Украины, владелец одной из крупнейших компаний Украины "Нибулон" Алексей Вадатурский и его жена.
  • Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал гибель при обстреле Алексея Вадатурского целенаправленным убийством.

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Николаев
Николаевщина
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