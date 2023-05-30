Об этом заявил директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец в эфире Еспресо.

"История этого удара по Москве, точнее по Рублевке, где расположены элитные дома российских власть имущих, имеет военный и информационный эффект. Над Москвой выключили GPS-покрытие, чтобы эти беспилотники не могли ориентироваться, но это не совсем влияет на эффективность работы этих дронов. Ситуация говорит о том, что эффективность системы РЭБ не значительна, как и эффективность системы ПВО на всей протяженности до Москвы. Это стратегия, которая, вероятно, реализуется украинской стороной в ответ на удары "шахедами" по Киеву", - сказал он.

Читайте также: Минобороны РФ обвинило Украину в атаке беспилотников на Москву. В ОПУ говорят, что "дроны хотят вернуться к своим создателям"

По мнению Згурца, война приобретает четко выраженные признаки ставки на использование беспилотных систем и на противодействие им.

"Отрабатываются разные тактики, разные возможности, разными дронами. Массовое использование дронов против Москвы, скорее всего, имеет пока психологический эффект. Надеюсь, что дальше будут определены военные объекты, которые могут быть под ударами дронов. Надеюсь, что военная составляющая будет далее преобладать, учитывая увеличение мощности дронов При условии детального анализа расположения комплексов ПВО, есть пути, где наши дроны могут продвигаться в саму Москву, что является признаком того, что при хорошей подготовке к таким операциям успех может и должен быть. Следует увеличить количество систем, которые способны осуществлять атаки и поднять их технические возможности до того уровня. чтобы обеспечить гарантированное выполнение задач в условиях, когда у противника есть и ПВО, и средства РЭБ того или иного сорта", - подытожил эксперт.