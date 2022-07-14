Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак, начавшийся в релизе ОП.

На сегодняшний день предложения, наработанные Международной экспертной группой по санкциям против России, так называемой Группой Ермака-Макфола, воплощены на 50%, отметил он.

"Теперь мы видим, как координаторы санкций стран ЕС разрабатывают седьмой пакет на основе материалов нашей группы. Мы видим отражение наших идей в санкциях Великобритании, США и других государств санкционной коалиции. В общем, группа оказала очень важное влияние. И хотел бы, чтобы мы поддержали этот успех", – сказал глава ОП.

Международная группа настаивает на дальнейших энергетических, финансовых санкциях, а также на расширении индивидуальных сакнций против представителей РФ, отмечается в сообщении.

"Мы говорим миру: нет времени уставать от санкций, а значит, и нам самим следует продолжать работу", – отметил Ермак.

Седьмой пакет санкций может включать в себя запрет на экспорт российского золота.

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