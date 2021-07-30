Удаление нам очень помогло, - тренер КуПСа назвал "секрет успеха" в матче с "Ворсклой"
Главный тренер финского КуПСа Симо Валакари назвал "секрет успеха" в матче с "Ворсклой" в Лиге конференций
Об этом сообщает Еспресо.TV.
По словам Валакари, КуПСу очень помогло то, что "Ворскла" осталась в меньшинстве.
"Мы забили как раз перед экстра-таймами, что придало нам больше энергии." Ворскла " немного устала, и мы почувствовали это. Это был наш шанс. Конечно, удаление нам очень помогло", - сказал Симо Валакари.
Во 2-м квалификационном раунде Лиги конференций полтавская "Ворскла" проиграла финскому КуПСу. Основное время ответного матча закончилось со счетом 2:2, а в овертайме финны сумели забить, когда украинцы остались в меньшинстве.
- 29 июля "Ворскла" сенсационно проиграла КуПСу и вылетела из квалификации Лиги конференций.
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