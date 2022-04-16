Учредитель Telegram Дуров и ряд бизнесменов-россиян просят не называть их гражданами РФ, - Forbes

Об этом сообщает Liga.net со ссылкой на Forbes.

Основатель Telegram Павел Дуров, проживающий в Дубае, сообщил, что стал гражданином Франции и также имеет паспорт карибской страны Сент-Китс и Невис.

"Павел уехал из России много лет назад и не собирался возвращаться", – сказал Forbes представитель Дурова.

Игорь и Дмитрий Бухманы, основавшие компанию по производству мобильных игр Playrix, попросили Forbes отмечать их как граждан Израиля, куда они эмигрировали в 2016 году.



Представители соучредителя цифрового банка Revolut Николая Сторонского сообщили, что он гражданин Великобритании, а не России.

Евгений Швидлер, партнер олигарха Романа Абрамовича, настаивает, что он не россиянин. Также он отметил, что он является гражданином США с 1994 года и Великобритании с 2010 года.

Леонид Блаватник, разбогатевший на партнерстве с олигархом Виктором Вексельбергом, заявил, что он гражданин США и Великобритании.

В список россиян, открестившихся от гражданства РФ, также попал Юрий Мильнер. Его соратник сообщил, что он "не был в России с 2014 года", "нет активов в России" и "никогда не встречался с Владимиром Путиным".

