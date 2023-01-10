Учли все угрозы со стороны РФ. НАТО и ЕС впервые за 5 лет подписали общую декларацию
ЕС и НАТО впервые за последние 5 лет подписали обновленную Совместную декларацию о сотрудничестве для углубления стратегического партнерства и укрепления поддержки Украины
Об этом объявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе, пишет " Европейская правда ".
Столтенберг отметил, что из-за нападения России на Украину эта декларация важнее, чем когда-либо прежде.
"Мы только что подписали третью совместную декларацию ЕС-НАТО для дальнейшего углубления стратегического партнерства. Это важнее, чем когда-либо… Президент Путин хотел захватить Украину за три дня и разделить нас. По обоим пунктам он провалился", - сказал Столтенберг.
Он заявил, что сейчас возникла необходимость укреплять трансатлантические связи и партнерство между ЕС и НАТО, а также, по его словам, нужно "укреплять поддержку Украины".
Кроме того, Столтенберг отметил, что поведение Китая также требует ответного реагирования союзников.
- Украина ожидает оценки ЕС по поводу выполнения семи рекомендаций уже этой весной. Именно от этой оценки будет зависеть дальнейший путь Украины в ЕС, правительство Украины уже приняло более 70 законов, необходимых для выполнения Соглашения об ассоциации.
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