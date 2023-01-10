Об этом объявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе, пишет " Европейская правда ".

Столтенберг отметил, что из-за нападения России на Украину эта декларация важнее, чем когда-либо прежде.

"Мы только что подписали третью совместную декларацию ЕС-НАТО для дальнейшего углубления стратегического партнерства. Это важнее, чем когда-либо… Президент Путин хотел захватить Украину за три дня и разделить нас. По обоим пунктам он провалился", - сказал Столтенберг.

Он заявил, что сейчас возникла необходимость укреплять трансатлантические связи и партнерство между ЕС и НАТО, а также, по его словам, нужно "укреплять поддержку Украины".

Кроме того, Столтенберг отметил, что поведение Китая также требует ответного реагирования союзников.

Украина ожидает оценки ЕС по поводу выполнения семи рекомендаций уже этой весной. Именно от этой оценки будет зависеть дальнейший путь Украины в ЕС, правительство Украины уже приняло более 70 законов, необходимых для выполнения Соглашения об ассоциации.

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