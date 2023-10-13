Учитывают особенности телосложения: Минобороны начало тестирование женских бронежилетов
Министерство обороны Украины приступило к тестированию двух моделей бронежилетов для военнослужащих, которые учитывают особенности телосложения женщин: они имеют изогнутую пластину
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
"Женщины одной из воинских частей Вооруженных Сил испытывают две модели модульных бронежилетов с конструктивно изогнутой пластиной. Новая разработка учитывает особенности телосложения военнослужащих. Средства индивидуальной защиты тестируются во время выполнения учебно-боевых задач, что позволяет максимально приблизить условия использования новой брони к боевым", – говорится в сообщении.
Указано, что тестовое ношение бронежилетов проходит уже второй раз: после первого производители учли все пожелания женщин. В частности, они обратили внимание на антропометрические данные, чтобы военнослужащим было удобно работать с оружием.
После того, как завершится опытное ношение бронежилетов в полевых условиях, состоятся лабораторные испытания. Производители будут проверять бронежилет при разных климатических условиях.
"По результатам этих испытаний, Минобороны утвердит образцы-эталоны, тогда бронежилеты будут считаться принятыми на обеспечение в Вооруженных Силах Украины. Следующим шагом станет осуществление закупки новых средств индивидуальной защиты", - добавили в ведомстве.
Женский бронежилет отличается тем, что имеет демпферные вставки. У мужских они отсутствуют, а для женских необходимы, поскольку обеспечивают плотное прилегание к телу и выполняют защиту.
- 15 июля Минобороны начало проверять первые образцы бронежилетов для военнослужащих на соответствие технической сертификации.
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