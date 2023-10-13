Учитывают особенности телосложения: Минобороны начало тестирование женских бронежилетов

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"Женщины одной из воинских частей Вооруженных Сил испытывают две модели модульных бронежилетов с конструктивно изогнутой пластиной. Новая разработка учитывает особенности телосложения военнослужащих. Средства индивидуальной защиты тестируются во время выполнения учебно-боевых задач, что позволяет максимально приблизить условия использования новой брони к боевым", – говорится в сообщении.

Указано, что тестовое ношение бронежилетов проходит уже второй раз: после первого производители учли все пожелания женщин. В частности, они обратили внимание на антропометрические данные, чтобы военнослужащим было удобно работать с оружием.

После того, как завершится опытное ношение бронежилетов в полевых условиях, состоятся лабораторные испытания. Производители будут проверять бронежилет при разных климатических условиях.



"По результатам этих испытаний, Минобороны утвердит образцы-эталоны, тогда бронежилеты будут считаться принятыми на обеспечение в Вооруженных Силах Украины. Следующим шагом станет осуществление закупки новых средств индивидуальной защиты", - добавили в ведомстве.

Женский бронежилет отличается тем, что имеет демпферные вставки. У мужских они отсутствуют, а для женских необходимы, поскольку обеспечивают плотное прилегание к телу и выполняют защиту.