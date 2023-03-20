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Учитывая вызванную агрессией РФ опасность: Молдова рассматривает прекращение соглашения с ТРК "Мир", созданной странами СНГ

20 мартa, 2023 понедельник
18:30
Мир

В Молдове хотят денонсировать соглашение о гарантии беспрепятственной и независимой деятельности телерадиокомпании "Мир" на территории страны в связи с опасностью, вызванной агрессией России

Об этом сообщает NewsMaker со ссылкой на решение парламентской комиссии по внешней политике.

Отмечается, что эта инициатива направлена на защиту национального аудиовизуального пространства Молдовы и обеспечение информационной безопасности страны. Решение приняли ввиду ситуации в регионе и "опасности, вызванной агрессией России против Украины".

Решение о денонсации соглашения должен рассмотреть парламент.

Издание напоминает, что со второго квартала 2022 года власти Молдовы перестали перечислять деньги телеканалу "Мир", который является представительством официальной телекомпании СНГ в Молдове. Так, в бюджете страны на 2023 год не предусмотрены средства на выплаты телеканалу.

Справка: Телерадиокомпания "Мир" - русскоязычная организация, основанная в 1992 году Соглашением глав государств-участников СНГ. Ее целью было освещение политического, экономического и гуманитарного сотрудничества, а также формирование общего инфопространства и содействие международному обмену информацией.

"Мир" является международной организацией с офисом в Москве. Ее национальные филиалы и представительства размещены в 9 странах. Она осуществляет трансляцию радиопрограммы "Радио Мир" и таких каналов, как "Мир", "Мир Premium", "Мир24".

В 2015 году Украина запретила вещание телеканала "Мир24", поскольку Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию расценил ряд сюжетов новостей и фрагменты передач на телеканале как призывы к изменению конституционного строя страны и нарушению территориальной целостности. Также это нарушало требования Евроконвенции о трансграничном телевидении.

  • 19 марта стало известно, что правительство Молдовы планирует ввести санкции против 25 человек, причастных к полномасштабному вторжению в Украину. Среди них граждане России.
Россия
Молдова
война с Россией
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