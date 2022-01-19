"Учитывая ситуацию, нужно пересмотреть позицию": председатель оборонного комитета Бундестага выступила за предоставление Украине вооружения

Об этом сообщает Spiegel.

"Нужно подумать о поставке оборонительного оружия в Украину", - сказала Штрак-Циммерман.

Несмотря на договоренности, касающиеся неэкспорта Германией вооружения, по мнению главы оборонного комитета, следует пересмотреть эту позицию и поставлять оружие на определенных условиях.

"Мы договорились в нашем коалиционном соглашении, что никакое оружие не должно дпоставляться в кризисные районы. Учитывая текущую ситуацию и влияние на наш континент, мы должны сделать это в конкретных условиях, пересмотреть дело", - отметила Штрак-Циммерман.

Также она подвергла критике президента России Владимира Путина, заявив, что он мечтает о новом Советском Союзе.

"Российский президент живет прошлым – и хочет туда вернуться. Определенным образом он мечтает о Советском Союзе 2.0", - сказала она.

Напомним, Минобороны Украины обвинило Германию в блокировании поставок оружия НАТО.

По словам Кулебы, Украина ведет переговоры с Германией по возобновлению закупки оружия через Агентство НАТО по поддержке и поставке.

Позже посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что с приходом нового немецкого правительства позиция по поставкам вооружения Украине осталась отрицательной.

Украина попросила у Германии оборонительное вооружение. Посол Украины призвал Германию срочно помочь Киеву с оружием.

18 января канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия не будет поставлять Украине оружие, а российскую агрессию попытается остановить дипломатическим путем.



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