Учитывая наше оружие, куда бы россияне не оттащили склады боеприпасов, это им не поможет, - заместитель командира батальона "Карпатская Сечь"

Об этом заявила заместитель командира батальона "Карпатская Сечь" Мария Чашка в эфире Еспресо.

"Нам очень важно перебивать их логистические пути, сшищать их тыловое обеспечение. Это один из важных методов войны. Учитывая то, какое оружие, мы можем использовать уже сейчас частично и какое оружие мы ожидаем. В этой связи, мы убеждены, что куда бы они ни оттащили свои склады, это им не поможет. При использовании нами высокоточного дальнобойного оружия, им это не поможет", - сказала она.

По словам военной, нельзя недооценивать россиян.

"То, что у них есть проблемы со снабжением для своих подразделений, мы это видим, однако недооценивать

врага нельзя. Силы у них еще большие и они их накапливают. Мы готовимся и предпринимаем определенные контрнаступательные действия и пытаемся уничтожать их возможности подхода и обхода наших позиций, здесь все надежно и мы уверены, что им не удастся прорваться в направлении позиции наших подразделений (на Харьковщине – ред)", - отметила Чашка.