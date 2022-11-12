Об этом сказала Наталья Гуменюк, руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Юга, в эфире телемарафона "Единые новости".

"Техника есть, и мы натыкаемся на ее остатки, продвигаясь по территориям. Конечно, учитываем весь этот неожиданный "российский ленд-лиз". Ее не так много, потому что они в течение длительного времени пытались отводить эту технику (и мы говорили об этом) под прикрытием, в том числе гражданского населения", – сказала Гуменюк.

По ее словам, россияне отводили технику, в частности, во время так называемой эвакуации местного населения, когда они якобы проявляли заботу о людях, а на самом деле прикрывались мирными жителями и перетаскивали технику на левый берег Днепра посредством альтернативных переправ – используя баржи, понтоны.

"Это были замедленные процессы, но долговременные. Поэтому определенную часть техники они успели перебросить на левый берег, и мы понимаем, сколько ее там. Но часть оставили. Мы ее сейчас учитываем, чтобы использовать в обратном порядке", - добавила Гуменюк.

Между тем в министерстве обороны РФ сообщили, что на Херсонском направлении "сегодня (11 ноября, – ред.) в 5 часов утра по московскому времени завершена переброска подразделений российских войск на левый берег реки Днепр".

"Ни одной единицы военной техники и вооружения на правом берегу не оставлено. Все российские военнослужащие переправились на левый берег Днепра. На левый берег Днепра выведено более 30 тысяч российских военнослужащих, около 5 тысяч единиц вооружения и военной техники, а также материальное имущество", - заявили в министерстве.

9 ноября министр обороны России Сергей Шойгу объявил, что российские войска отходят на левый берег Херсонской области. В Минобороны Украины на это отметили, что "россиянам верить нельзя". А советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина не видит признаков того, что россияне покидают Херсон без боя.

Украинская разведка 10 ноября утверждала, что в районе Херсона еще осталось около 20 тыс. оккупантов и им могут приказать "оборонять" город.

11 ноября украинские военные подняли сине-желтые флаги в Херсоне.

Командир подразделения разведчиков Terra Николай Волохов в эфире Эспрессо отметил, что ВСУ "перемололи россиян в Херсонской области ежедневным давлением"

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