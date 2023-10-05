Учителя в российской Калуге поздравили Путина с днем рождения фотографией молодого Степана Бандеры

Об этом пишет издание "Настоящее время".

Отмечается, что учителя калужских школ получили задачу якобы от регионального отделения "Единой России" поздравить Владимира Путина с днем рождения. Они должны были провести акцию с участием детей с портретом "молодого Путина" и лозунгом "Наш президент – всегда молод! Наш президент – всегда с нами. Наша победа – впереди". Однако вместо фото Путина в поздравлении использовали фото молодого Степана Бандеры.

Оказалось, что настоящим заказчиком акции был белорусский художник-акционист Владислав Бохан, который и послал фотографии Бандеры, которого в России называют якобы "символом нацизма". сам художник назвал акцию "Знай врага в лицо".

Издание отмечает, что Бохан несколько раз проводил подобные акции. Он требовал от учителей пройти крестным ходом, сфотографироваться с его собственным портретом и даже с плакатами с лозунгами Третьего рейха.