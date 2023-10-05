Учителя в российской Калуге поздравили Путина с днем рождения фотографией молодого Степана Бандеры
В российской Калуге учителя подготовили поздравление ко дню рождения Владимира Путина, который будет 7 октября - вместо фото президента РФ в поздравлении использовали изображения молодого Степана Бандеры
Об этом пишет издание "Настоящее время".
Отмечается, что учителя калужских школ получили задачу якобы от регионального отделения "Единой России" поздравить Владимира Путина с днем рождения. Они должны были провести акцию с участием детей с портретом "молодого Путина" и лозунгом "Наш президент – всегда молод! Наш президент – всегда с нами. Наша победа – впереди". Однако вместо фото Путина в поздравлении использовали фото молодого Степана Бандеры.
Оказалось, что настоящим заказчиком акции был белорусский художник-акционист Владислав Бохан, который и послал фотографии Бандеры, которого в России называют якобы "символом нацизма". сам художник назвал акцию "Знай врага в лицо".
Издание отмечает, что Бохан несколько раз проводил подобные акции. Он требовал от учителей пройти крестным ходом, сфотографироваться с его собственным портретом и даже с плакатами с лозунгами Третьего рейха.
- Белорусский ученый зашифровал лозунг "Сдохни, Путлер. Нет войне" в своей научной статье - ее опубликовали в журнале, принадлежащем московскому университету. 20 сентября публикация исчезла с сайта.
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