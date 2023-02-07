Учителя пенсионного возраста могут работать не только по контракту – решение КСУ
Суд признал неконституционным предписание Закона Украины "О полном общем среднем образовании", которым был нарушен принцип равенства в отношении учителей пенсионного возраста
Соответствующее решение Конституционный Суд вынес во вторник, 7 февраля, на пленарном заседании.
КСУ рассматривал дело по конституционному представлению 56 народных депутатов Украины о соответствии Конституции Украины (конституционности) предписаний абзаца третьего части второй статьи 22 Закона Украины "О полном общем среднем образовании".
Согласно этому предписанию, педагоги государственных и коммунальных учреждений общего среднего образования, достигшие пенсионного возраста и которым выплачивается пенсия по возрасту, должны работать на основе трудовых договоров, заключаемых на срок от одного до трех лет.
Суд признал упомянутое предписание не соответствующим Конституции Украины.
"Это предписание привело к разделению педагогических работников на две категории и создало условия для дискриминационного подхода к одной из них, а именно поставило в неравное положение тех педагогов, которые достигли пенсионного возраста и получают пенсию", - говорится в решении КСУ.
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