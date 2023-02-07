Соответствующее решение Конституционный Суд вынес во вторник, 7 февраля, на пленарном заседании.

КСУ рассматривал дело по конституционному представлению 56 народных депутатов Украины о соответствии Конституции Украины (конституционности) предписаний абзаца третьего части второй статьи 22 Закона Украины "О полном общем среднем образовании".

Согласно этому предписанию, педагоги государственных и коммунальных учреждений общего среднего образования, достигшие пенсионного возраста и которым выплачивается пенсия по возрасту, должны работать на основе трудовых договоров, заключаемых на срок от одного до трех лет.

Суд признал упомянутое предписание не соответствующим Конституции Украины.

"Это предписание привело к разделению педагогических работников на две категории и создало условия для дискриминационного подхода к одной из них, а именно поставило в неравное положение тех педагогов, которые достигли пенсионного возраста и получают пенсию", - говорится в решении КСУ.