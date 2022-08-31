Учителей, которые на временно оккупированных территориях будут преподавать по российским программам, признают коллаборантами, - глава комитета ВРУ Бабак
Глава комитета ВРУ по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак заявил, что все учителя, которые будут пытаться преподавать по программам российских школ на временно оккупированных территориях Украины, будут считаться коллаборантами. Их будут ожидать последствия, предусмотренные законодательством Украины
Об этом он заявил во время брифинга в Медиацентре Украина – Укринформ.
По словам Бабака, на временно оккупированных территориях Украины в настоящее время осталось около 1300 школ. Также там находятся дети и учителя.
Учителя, которые попытаются преподавать детям по программе российских образовательных учреждений, приравняются к коллаборантам и понесут последствия, предусмотренные Уголовным кодексом Украины. Впрочем, это не касается родителей и их детей.
"Учителя, которые попытаются начать обучение по российским программам, по нашему законодательству приравниваются к коллаборантам и подпадают под действие Уголовного кодекса Украины со всеми негативными последствиями. Детей это не касается. Родители могут быть запуганы и по принуждению могут отправить детей в школу", - отметил Сергей Бабак.
После освобождения территорий с родителями и детьми, которых родители под давлением оккупантов отправили в российские школы, будут работать, чтобы вернуть их в Украину морально.
Также Бабак отметил, что некоторые учителя с временно оккупированных территорий тайно продолжают обучать детей украинскому языку.
Что касается детей, которые находятся за границей, то они смогут продолжить обучение онлайн в украинских школах. Они могут присоединиться к любому среднему образованию онлайн: либо к своему, в котором раньше учились, либо к любому другому.
"Мы не теряем связь с каждым ребенком. С каждым ребенком работает администрация той школы, в которой этот ребенок учился раньше. Я благодарю наших стран-партнеров, что они помогли и позволили нашим ученикам интегрироваться в их систему образования. Да, в некоторых странах действительно есть требование ходить по офлайну в школы тех стран, но нет запрета учиться онлайн в украинских школах", - пояснил народный депутат.
Кроме того, продолжается работа над созданием новой онлайн-школы, которая смогла бы объединить украинских школьников за рубежом, внутренне перемещенных лиц и даже находящейся за пределами Украины диаспору.
- 26 августа советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко написал , что местная "власть" угрожает мариупольским родителям "лишением родительских прав", если те не отдадут своих детей в школы оккупантов.
- В Харьковской области кафиры также угрожают забрать ребенка из семьи, если в сентябре он не придет в школу.
- Между тем, в ОРДЛО уже готовят новые методички для проведения пропагандистского урока учащимся 1 сентября. Главный месседж, который необходимо донести школьникам, - украинский язык искусственный, а территории Юга и Востока всегда принадлежали России.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.45
Покупка 39.45Продажа 40.24
-
EUR
Покупка 39.43Продажа 40.42
- Актуальное
- Важное