Учителей, которые на временно оккупированных территориях будут преподавать по российским программам, признают коллаборантами, - глава комитета ВРУ Бабак

Об этом он заявил во время брифинга в Медиацентре Украина – Укринформ.

По словам Бабака, на временно оккупированных территориях Украины в настоящее время осталось около 1300 школ. Также там находятся дети и учителя.

Учителя, которые попытаются преподавать детям по программе российских образовательных учреждений, приравняются к коллаборантам и понесут последствия, предусмотренные Уголовным кодексом Украины. Впрочем, это не касается родителей и их детей.

"Учителя, которые попытаются начать обучение по российским программам, по нашему законодательству приравниваются к коллаборантам и подпадают под действие Уголовного кодекса Украины со всеми негативными последствиями. Детей это не касается. Родители могут быть запуганы и по принуждению могут отправить детей в школу", - отметил Сергей Бабак.

После освобождения территорий с родителями и детьми, которых родители под давлением оккупантов отправили в российские школы, будут работать, чтобы вернуть их в Украину морально.

Также Бабак отметил, что некоторые учителя с временно оккупированных территорий тайно продолжают обучать детей украинскому языку.

Что касается детей, которые находятся за границей, то они смогут продолжить обучение онлайн в украинских школах. Они могут присоединиться к любому среднему образованию онлайн: либо к своему, в котором раньше учились, либо к любому другому.

"Мы не теряем связь с каждым ребенком. С каждым ребенком работает администрация той школы, в которой этот ребенок учился раньше. Я благодарю наших стран-партнеров, что они помогли и позволили нашим ученикам интегрироваться в их систему образования. Да, в некоторых странах действительно есть требование ходить по офлайну в школы тех стран, но нет запрета учиться онлайн в украинских школах", - пояснил народный депутат.

Кроме того, продолжается работа над созданием новой онлайн-школы, которая смогла бы объединить украинских школьников за рубежом, внутренне перемещенных лиц и даже находящейся за пределами Украины диаспору.

26 августа советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко написал , что местная "власть" угрожает мариупольским родителям "лишением родительских прав", если те не отдадут своих детей в школы оккупантов.

В Харьковской области кафиры также угрожают забрать ребенка из семьи, если в сентябре он не придет в школу.

Между тем, в ОРДЛО уже готовят новые методички для проведения пропагандистского урока учащимся 1 сентября. Главный месседж, который необходимо донести школьникам, - украинский язык искусственный, а территории Юга и Востока всегда принадлежали России.