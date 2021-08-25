Учителей Ивано-Франковска премируют за COVID-прививки до конца лета

Об этом сообщил Ивано-Франковский городской голова Руслан Марцинкив на своей странице в Facebook .



"Педагоги, которые до 31 августа привьются хотя бы 1 дозой вакцины, получат премию. Для учителей есть различные виды вакцин и есть возможность получить прививку", - сообщил Марцинкив.



Читайте также: Виктор Ляшко назвал лучшую COVID-вакцину



Он отметил, что сейчас от коронавируса вакцинированы 47% педагогов города.

В Министерстве здравоохранения Украины нашли способ поощрить педагогов пройти прививки от коронавируса: могут выиграть новые компьютеры.