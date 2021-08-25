Учителей Ивано-Франковска премируют за COVID-прививки до конца лета
В Ивано-Франковске премируют учителей, которые к концу лета получат хотя бы одну прививку от коронавируса
Об этом сообщил Ивано-Франковский городской голова Руслан Марцинкив на своей странице в Facebook .
"Педагоги, которые до 31 августа привьются хотя бы 1 дозой вакцины, получат премию. Для учителей есть различные виды вакцин и есть возможность получить прививку", - сообщил Марцинкив.
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Он отметил, что сейчас от коронавируса вакцинированы 47% педагогов города.
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