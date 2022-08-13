Учитель объяснил, почему Сербия не вводит санкции против РФ
Президент Сербии Александер Вучич заявил, что Сербия не будет вводить санкции против России так долго, как это будет возможно
Об этом он заявил в эфире TV Prva .
По его словам, Сербия сохранит свою политику нейтралитета по отношению к РФ, пока сможет это делать.
"Мы будем сохранять свою политику столько, сколько сможем. А мое сколько сможем твердее, чем у всех остальных на политической сцене, чем клятвы на Библии и крови, и не знаю на чем там еще. Наша политика – быть на европейском пути, сохранять свои традиции и дружбу и быть самостоятельными и независимыми", – сказал Вучич.
В то же время, он отметил, что когда ЕС скажет, что осталось шесть месяцев до вступления в Евросоюз, Белград согласует свою политику с его требованиями».
"Поскольку мы обязаны до конца срока вступления в ЕС согласовать свою политику с ними, мы обязательно это так и сделаем", – пообещал Вучич.
Европарламент ранее потребовал от Сербии присоединиться к антироссийским санкциям, однако страна этого не сделала.
- 1 августа спикер президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия в конфликте Сербии и Косово полностью находится на стороне Белграда .
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