Об этом он заявил в эфире TV Prva .

По его словам, Сербия сохранит свою политику нейтралитета по отношению к РФ, пока сможет это делать.

"Мы будем сохранять свою политику столько, сколько сможем. А мое сколько сможем твердее, чем у всех остальных на политической сцене, чем клятвы на Библии и крови, и не знаю на чем там еще. Наша политика – быть на европейском пути, сохранять свои традиции и дружбу и быть самостоятельными и независимыми", – сказал Вучич.

В то же время, он отметил, что когда ЕС скажет, что осталось шесть месяцев до вступления в Евросоюз, Белград согласует свою политику с его требованиями».

"Поскольку мы обязаны до конца срока вступления в ЕС согласовать свою политику с ними, мы обязательно это так и сделаем", – пообещал Вучич.

Европарламент ранее потребовал от Сербии присоединиться к антироссийским санкциям, однако страна этого не сделала.

1 августа спикер президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия в конфликте Сербии и Косово полностью находится на стороне Белграда .

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