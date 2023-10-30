Киевский таксист в ответ на требование пассажиров говорить с ними украинского обозвал их "больными" и выгнал из машины. Реакция ответственных лиц была мгновенной и результативной. Языковой омбудсмен Тарас Кремень заявил, что нарушитель не избежит наказания. Менеджмент компании-перевозчика нарушителя доложил: с работы уволен, штраф в размере 5 100 гривен взыскан.

А теперь риторическое: в каком украинском университете таксист изучал русский язык? Ответ – ни в каком. Но он его знает. Может читать и писать на русском свободно, разговаривает на нем без акцента. Хотя, как ловит ухо на обвинительном видео, его русский имеет удельно киевские оттенки. Этот язык с ним с детства. Упомянутый выше Тарас Кремень отметил: треть жалоб на нарушение языкового закона, полученных в первой половине 2023 года, приходится на Киев. Вряд ли нарушители изучали русский в Киевском национальном университете им. Шевченко.

Именно это учебное заведение теперь закрывает программы по изучению русского языка. Под раздачу попали также белорусский и фарси, что лично для меня стало открытием. До сих пор, к своему стыду, понятия не имел, что в Украине вообще где-то специально изучают белорусский, который в самой Беларуси давно и катастрофически исчезает. Им, за редким исключением, не создается ни одного интеллектуального и медийного продукта. Хотя с белорусской теоретически можно переиграть, если на программу ее изучения в следующем году наберется нужное количество студентов.

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Политолог Евгений Магда по этому поводу отметил на своей странице в Facebook: "Уверен, что мы, сторонники диалога с белорусским обществом, должны объяснить целесообразность изучения белорусского языка в Украине. Если бы в "Единых новостях" ввели термины лукашисты/белорусы, этой ситуации могло бы быть не быть". Но тема разделения на "рашистов" и "хороших русских" осталась без внимания, хотя она в "Единых новостях" уже прижилась и раздражает активную часть общества чем дальше, тем заметнее. Как собственно и русский язык, язык агрессора, в украинском публичном пространстве. Включая Западные регионы, где уже более года, как осели внутренние переселенцы с Востока и Юга – естественные носители русского языка. Они тоже не изучали ее в университетах.

По мнению ректора КНГУ Владимира Бугрова, русский язык и литературу не следует учить и в украинских школах. В университетах же надо. Но – под наблюдением специалистов, ну, что-то вроде инструкторов по технике безопасности. Но осмысляя критично.

Хотя и здесь определенная нестыковочка. Критически осмыслить литературу еще нельзя. Ибо вполне реально найти в удельно русском наследии приемлемое для цивилизованного мира чтиво, действительно критически оценивающее русские диктаторские режимы, от царского до советского, и имеющее правдивую гуманистическую составляющую. Здесь "Путешествие из Петербурга в Москву" Радищева, сатирические произведения Салтыкова-Щедрина, "Колымские рассказы" Шаламова, "Дети Арбата" Рыбакова, "Ночевала золотое облако" Приставкина – первый и едва ли не единственный русский роман о депортации чеченцев, одном из геноцидов сталинского режима С большой натяжкой, но можно даже попытаться добавить в такой список "Хаджи-Мурата" Толстого.

Однако как можно критически оценивать русский язык как – по определению — систему звуковых и графических знаков, возникшую на определенном уровне развития человечества, которая развивается и имеет социальное предназначение? Разве что действительно подчеркивать социальное предназначение русского как средства государства-агрессора метить собственную территорию влияния. С пониманием того, что не все, публикованное и озвученное на русском, обязательно наполнено антиукраинским и в целом враждебным содержанием. Речь идет о переводах с других языков. Хотя в какой-то перспективе стоит разработать какие-то программы, желательно государственные, которые позволяли бы замещать русские переводы на украинский. Желательно – в том же объеме, ведь в европейских странах это давно возможно.

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И с этого места – об очевидном. Точнее, извините за авторский неологизм, ухоулавлиемом. На русском языке на детских площадках и вообще в публичном пространстве свободно общаются дети дошкольного возраста. В детских садах не изучают языки специально. Пусть там учат азам, поэтому подавляющее большинство украинских детей идет в первый класс, уже зная алфавит и читая, некоторые – даже не по слогам. И даже с активным закрытием русских школ, зачисткой школьных программ от Пушкина и другой российской классики, украинские дети все равно если не свободно общаются по-русски и не читают на нем, все равно его понимают и способны при необходимости им общаться.

Потому что русский безальтернативно присутствует дома. Он – язык мультиков, которые родители включают детям не по телевизору, а на YouTube. Мамы, папы и бабушки, в свою очередь, поступают так не из желания навредить и не в знак протеста против бандеровщины". Это сила привычки. Навыки, доведенные до автоматизма.

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Есть невыполнимое желание: чтобы английский украинцы знали так же свободно, как русский – и овладевали им таким же способом. То есть, не прилагая усилий, не изучая специально, находясь в соответствующем языковом пространстве. Даже рожденный в галицкой или гуцульской деревне маленький украинец однажды против собственного желания в это пространство попадет. Хотя Польша к нему более близка и польская относится к славянским языкам, русский все равно будет странным доминировать. То же можно сказать и о закарпатцах: несмотря на близость к венгерской границе, на венгерском свободно общаются в основном этнические венгры. Другие либо учат его специально, либо чаще – не учат, зная на бытовом уровне несколько слов и фраз.

Ладно, рожденные сейчас украинцы не смогут свободно писать и читать по-русски. Русскоязычных украинцев, авторов разных текстов, станет за четверть века меньше, если они совсем не исчезнут. Однако не следует думать, что русский язык как язык общения исчезнет так же.

Учитывая это, я разделяю мнение тех, кто уже сегодня призывает создать Институт изучения России. Благо, не надо напрягаться и тратить время на специальное изучение русского языка, чтобы исследовать русские нарративы, заложенные в русскую повестку дня чуть ли не со времен Андрея Боголюбского, который в марте 1169 года сжег Киев и был причастен к массовой резне киевлян.

Именно изучение России как испокон веков враждебного к нам государства должно сформулировать контент школьных и университетских программ. Если на основе систематизированных знаний о России украинским детям начнут объяснять вредность русского даже не с первого класса, а из дошкольных учреждений, и если соответствующий подход к изучению русского ввести в вузах, русский превратится либо в просто язык, один из многих на планете, – либо в нем будет отпадать такая массовая потребность, которая существует сейчас в большом количестве украинских семей.

Специально для Эспрессо.

Об авторе: Андрей Кокотюха, писатель, сценарист.

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