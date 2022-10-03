Об этом сообщает РБК со ссылкой на собственные источники в армии.

Генерал-майор Роман Бердников ранее был командующим общевойсковым объединением Восточного военного округа, а позже командовал группировкой российских войск в Сирии.

Бердников в 1991 году окончил Киевское суворовское училище. Как отмечает РБК, в одном из своих интервью, отвечая на вопрос о военной карьере, он упоминал:

"На Украине, где я учился в Киевском суворовском училище, тогда уже началось давление по национальному признаку. Помню, перед нашим выпуском националисты "Руха" убили суворовца... Надо было определяться не только кем быть в дальнейшем, но и в какой стране жить".

Отправленный в отставку генерал-полковник Александр Журавлев командовал силами ЗВО с 2018 года, до этого он, как и Бердников, командовал группировкой сил в Сирии. В 2018 году указом президента России Владимира Путина ему присвоили звание героя России.

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