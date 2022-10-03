Учился в Киеве и командовал в Сирии. В РФ сменили командира Западного военного округа, - росСМИ
В Западном военном округе назначен новый командующий, им стал генерал-майор Роман Бердников
Об этом сообщает РБК со ссылкой на собственные источники в армии.
Генерал-майор Роман Бердников ранее был командующим общевойсковым объединением Восточного военного округа, а позже командовал группировкой российских войск в Сирии.
Бердников в 1991 году окончил Киевское суворовское училище. Как отмечает РБК, в одном из своих интервью, отвечая на вопрос о военной карьере, он упоминал:
"На Украине, где я учился в Киевском суворовском училище, тогда уже началось давление по национальному признаку. Помню, перед нашим выпуском националисты "Руха" убили суворовца... Надо было определяться не только кем быть в дальнейшем, но и в какой стране жить".
Отправленный в отставку генерал-полковник Александр Журавлев командовал силами ЗВО с 2018 года, до этого он, как и Бердников, командовал группировкой сил в Сирии. В 2018 году указом президента России Владимира Путина ему присвоили звание героя России.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.36
Покупка 40.36Продажа 41.36
-
EUR
Покупка 38.98Продажа 40.21
- Актуальное
- Важное