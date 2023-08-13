Об этом сообщили в facebook Генерального штаба ВСУ.

Во время обучения, анонсированного Премьер-министром Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Риши Сунаком во время визита Президента Зеленского в Великобританию в феврале, британские коммандос проводили подготовку для украинских военных по выполнению десантных операций и высадки на сушу с использованием надувов.

Это первая программа десантной подготовки, которую Великобритания проводит для Украины. Ее кульминацией стало планирование и проведение рейдовых операций украинскими морскими пехотинцами день и ночь.

Фото: Генштаб ВСУ

Министр обороны Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Бен Уоллес сказал: «Великобритания возглавляет подготовку Вооруженных Сил Украины, обеспечивая современную подготовку в ведении боя для более 20 тыс. новобранцев украинских Сухопутных войск в рамках операции Interflex. Программа подготовки, проведенная элитными британскими спецназовцами, поможет Украине построить собственную морскую пехоту и расширить возможности действий на воде».

Курс прошли около 900 украинских морских пехотинцев. Он включал тренировки по использованию противотанковых комплексов NLAW, переносных ЗРК Stinger, минометов и беспилотников для разведки, а также уничтожению помех, например, "зубов дракона" с помощью взрывчатки.

Фото: Генштаб ВСУ

Также отмечается, что во время тренировок используется то же оружие, которое, среди прочего, Великобритания предоставила Украине в рамках военной поддержки. Это более 10 тыс. единиц противотанкового оружия, включая тысячи систем NLAW.

Украинский морской пехотинец, недавно прошедший обучение, сказал: "Обучение, которое я прошел в Королевской морской пехоте, оказалось гораздо интенсивнее, чем я ожидал. Я так много научился и никогда не думал, что буду делать то, что делал. Все время наши британские инструкторы были рядом с нами и показывали, как двигаться и как работать в небольшой команде. Это повлияет на то, как мы действуем, когда мы вернемся в Украину".

Каждая группа проходила строгую пятинедельную программу, которая развивала индивидуальные навыки пребывания и выживания в полевых условиях, первой медицинской помощи, ближнего боя, физической подготовки и планирования действий подразделения по приближенным к реальным сценариям.

Фото: Генштаб ВСУ

Более 20 тыс. новобранцев Вооруженных сил Украины уже прошли подготовку в Великобритании с начала 2022 года. Их обучали основным военным навыкам, включая техники боя в окопах и городе, лидерским навыкам и медицинской подготовке.

В начале 2023 года Великобритания обязалась обучить 20 тыс. украинских новобранцев — почти вдвое больше, чем в прошлом.