Учетная ставка, курсовая стабильность, надежность банковской системы: экономист обвинил руководство НБУ в невыполнении основных функций регулятора

Такое мнение Новак высказал в эфире программы "Комментарий с Кристиной Шкудор" на Еспресо.TV.



"Если Банковая в вопросе смены главы НБУ изменит одну фамилию на другую, то это будет просто бездумная замена одного человека на другого. Дело в том, что за время работы сегодняшнего руководителя НБУ учетная ставка была доведена до 8%. В начале его работы учетная ставка составила 6%. Хотя в период коронавирусной кризиса все страны мира обнулили свои учетные ставки, а некоторые сделали их минусовыми. Наше же руководство НБУ поднимает учетную ставку и таким образом делает кредитный ресурс во всей банковской системе еще дороже для экономики ", - пояснил Новак.



По словам Новака, такими действиями руководство НБУ не помогает стране выйти из экономического кризиса, вызванной пандемией, а наоборот еще больше загоняет украинский бизнес и граждан в кризисную ситуацию.



"Так называемая политика плавающего курса в кризисной стране это" плавание на дно ". То есть, на девальвацию гривны. Для таких ситуаций и существует НБУ как организация, которая должна свести курсовую политику, а не просто" плыть по течению ", - добавил Новак.



Экономист отметил, что одной из главных функций НБУ является надежность банковской системы как таковой. В частности, политика в отношении деятельности любого коммерческого банка и рефинансирования, которое выдает Нацбанк, должен работать по четко прописанными условиями.



"Действующее руководство НБУ, как и все предыдущие, не выполняли три главные функции НБУ. Фактически НБУ и существует, чтобы выполнять и контролировать учетную ставку, курсовую стабильность и надежность банковской системы страны", - сказал Новак.

Напомним, 22 июля правления НБУ повысило учетную ставку с 7,5% до 8% годовых.