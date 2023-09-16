Учет на складах Минобороны ограничивается учетными книгами и Excel. Мы это изменим, – Арсен Жумадилов
Существующий порядок ведения учета в системе ресурсообеспечения Министерства обороны Украины ведется устаревшими методами и не позволяет анализировать реальные потребности военных подразделений
Об этом руководитель Агентства ресурсного обеспечения Министерства обороны Арсен Жумадилов заявил в эксклюзивном интервью телеканалу "Эспрессо".
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"То, что оно пишется в учетных книгах, в журналах – это регулирование, живущее само собой. Я так понимаю, новый министр на это уже обратил внимание: это будет упрощаться и эти журналы будут убираться. Что касается сбора данных, где они агрегируются, как они анализируются, то действительно мы говорим об отсутствии специальных решений. Это все собирается в Excel. Это хороший инструмент, но это не аналитический инструмент. Это не инструмент для того, чтобы предотвратить планирование с большим спектром номенклатуры, где есть несколько уровней, где ты должен рассчитать показатели и потом учесть это в реальном времени. Excel это все не обеспечивает. Пока внесение данных происходит, по сути, вручную. Конечно, это должно пересматриваться", - отметил Жумадилов.
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По его словам, определенные составляющие Сил обороны Украины переходят на SAP.
"Есть хорошая новость, что частично в некоторых родах и видах войск сейчас в качестве экспериментального пилотного проекта внедряется SAP как система управленческого учета, система управления ресурсами предприятия в части управления запасами", - сказал Арсен Жумадилов.
- 6 сентября должность министра обороны занял Рустем Умеров.
- Новый министр обещает внедрять стандарты НАТО и цифровизировать военный учет, включая ВЛК .
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