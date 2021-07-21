Ученый пояснил, когда британский ледокол James Clark Ross прибудет в Одессу

Об этом заявил глава Национального антарктического научного центра Евгений Дикий, передает Общественное радио .



В декабре 2021-го ледокол отправится в Антарктиду.



"В сентябре ледокол прибудет в порт Одессы, а отправляться на станцию будем в декабре на этом ледоколе", - сказал Дикий.



По его словам, сейчас ведутся юридические процедуры по покупке корабля. Дикий добавил, что первую украинскую экспедицию доставили на станцию Академик Вернадский именно на James Clark Ross.



"Кораблю 30 лет сейчас, для судна такого класса это немного. Он рассчитан минимум на 50 лет использования - 20 лет гарантии уже нет. При хорошем хождении это может быть и 25-30 лет. Это целое поколение ученых", - сказал он.

Напомним, что бюджетный комитет Верховной Рады поддержал решение о покупке британского океанографического судна "Джеймс Кларк Росс".