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OPINION

Ученых, разработавших "Кинжал", в России посадили за госизмену

Ростислав Павленко
18 мая, 2023 четверг
10:08
Мнение Ростислав Павленко

По крайней мере, трое российских ученых, работавших в сфере гиперзвуковых технологий — Анатолий Маслов, Александр Шиплюк и Валерий Звегинцев — содержатся в России под стражей по обвинению в "государственной измене"

"Предательство" увидели… в выступлениях на конференциях за рубежом, публикации статей в популярных журналах и участии в международных проектах.

Ученые сидят под стражей уже длительное время, но вспомнить о них заставило фиаско "Кинжалов" в небе над Киевом.

Сажать за научную работу и преследовать за контакты с зарубежьем — вполне в духе неосталинизма, который косплеит путинский режим.

Сажать за научную работу и преследовать за контакты с зарубежьем — вполне в духе неосталинизма, который косплеит путинский режим

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Учитывая, что из-за санкций высокотехнологичное производство в России очень ограничено, режим вполне может расправляться с учеными, считая их лишними.

И показывая еще один пример варварства.

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Об авторе. Ростислав Павленко, украинский политик, политолог, политтехнолог, преподаватель. Народный депутат Украины IX созыва

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