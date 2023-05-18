Ученых, разработавших "Кинжал", в России посадили за госизмену
По крайней мере, трое российских ученых, работавших в сфере гиперзвуковых технологий — Анатолий Маслов, Александр Шиплюк и Валерий Звегинцев — содержатся в России под стражей по обвинению в "государственной измене"
"Предательство" увидели… в выступлениях на конференциях за рубежом, публикации статей в популярных журналах и участии в международных проектах.
Ученые сидят под стражей уже длительное время, но вспомнить о них заставило фиаско "Кинжалов" в небе над Киевом.
Сажать за научную работу и преследовать за контакты с зарубежьем — вполне в духе неосталинизма, который косплеит путинский режим.
Сажать за научную работу и преследовать за контакты с зарубежьем — вполне в духе неосталинизма, который косплеит путинский режим
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Учитывая, что из-за санкций высокотехнологичное производство в России очень ограничено, режим вполне может расправляться с учеными, считая их лишними.
И показывая еще один пример варварства.
Об авторе. Ростислав Павленко, украинский политик, политолог, политтехнолог, преподаватель. Народный депутат Украины IX созыва
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