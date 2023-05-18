"Предательство" увидели… в выступлениях на конференциях за рубежом, публикации статей в популярных журналах и участии в международных проектах.

Ученые сидят под стражей уже длительное время, но вспомнить о них заставило фиаско "Кинжалов" в небе над Киевом.

Сажать за научную работу и преследовать за контакты с зарубежьем — вполне в духе неосталинизма, который косплеит путинский режим.

Сажать за научную работу и преследовать за контакты с зарубежьем — вполне в духе неосталинизма, который косплеит путинский режим

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Учитывая, что из-за санкций высокотехнологичное производство в России очень ограничено, режим вполне может расправляться с учеными, считая их лишними.

И показывая еще один пример варварства.

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Об авторе. Ростислав Павленко, украинский политик, политолог, политтехнолог, преподаватель. Народный депутат Украины IX созыва

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