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Ученые заявляют, что свет от спутников мешает исследованию космоса с Земли

3 октября, 2023 вторник
12:27
Наука

Исследователи Международного астрономического союза отметили, что коммерческие спутники могут мешать научным исследованиям и изменить облик неба

Об этом информируют на сайте Nature .

Спутник BlueWalker 3, в сентябре 2022 года запустивший компания AST SpaceMobile, стал одним из самых заметных объектов на небосводе. Он был ярче многих звезд и планет, которые можно увидеть с Земли, кроме нескольких исключений. Это вызвало тревогу среди астрономов, утверждающих, что частные спутники на низкой орбите могут изменить облик неба и помешать научным исследованиям.

Ученые из Центра защиты темного и спокойного неба Международного астрономического союза следили за спутником BlueWalker 3 около четырех месяцев. Они обнаружили, что спутник обладает большой антенной решеткой, которая отражает солнечные лучи и делает его блестящим. Яркость спутника меняется в зависимости от того, где он находится по отношению к Солнцу и как его видят.

Спутник был замечен из разных мест на Земле, таких как Чили, США, Мексика, Новая Зеландия, Нидерланды и Марокко. Астрономы говорят, что сотня таких спутников, планирующих запустить, может стать причиной проблем для научных наблюдений.

Компания AST SpaceMobile хочет создать сеть из 100 коммерческих спутников на основе BlueWalker 3. Это вызывает особую опасность для астрономов по всему миру. SpaceX также пытается уменьшить количество своего Starlink, но это не помогает решить проблему. Таким образом, небо может выглядеть по-другому, а радиоастрономия может также пострадать от этих коммерческих спутников. Исследователи считают, что нужно разработать стратегии во избежание спутников для нормальной работы обсерваторий.

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