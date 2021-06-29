Ученые заявили, что ни одна из земных бактерий не выжила бы на Венере, в отличие от Юпитера

Об этом пишет портал Space со ссылкой на исследования ученых Королевского университета в Белфасте, Северная Ирландия.

Ученые исследовали температуру, влажность и давление в плотных облаках серной кислоты, окружающих Венеру. Им удалось рассчитать так называемую активность воды - давление водяного пара внутри отдельных молекул в облаках, являющееся одним из факторов существования жизни на Земле.

"Когда мы посмотрели на концентрацию молекул воды в этих облаках, мы обнаружили, что она в сто раз меньше уровня, при котором смогли бы выжить даже самые стойкие земные организмы", - заявил Джон Холлсворт, микробиолог из Королевского университета в Белфасте и ведущий автор статьи .



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Ранее исследования микроорганизмов, живущих на Земле в экстремальных условиях, показали, что жизнь может существовать в таких низких температурах как -40°С. Для активности воды, измеряющейся по шкале от 0 до 1, наименьшим значением выживания является 0,585. Уровень активности воды, обнаруженный в атмосфере Венеры, составляет лишь 0,004.



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Ученые выяснили, что облака Юпитеру обеспечивают достаточную активность воды, чтобы теоретически поддерживать жизнь. Согласно данным от зонда Galileo на высоте от 42 до 68 км над поверхностью газового гиганта, ученые ожидают значение активности воды ровно на отметке выживания бактерий-экстремалов с Земли: 0,585.

Однако, по словам исследователей, высокие уровни ультрафиолетового излучения или недостаток питательных веществ могут помешать развитию форм жизни, а чтобы выяснить, возможна ли жизнь на Юпитере, понадобятся совсем другие исследования.

Ученые Королевского университета в Белфасте говорят, что метод, используемый для расчета активности воды, также может помочь определить возможную обитаемость экзопланет.