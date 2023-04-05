Об этом сообщает Science Alert.

Отмечается, что, зафиксировав необычный радиосигнал, ученым в Нью-Мексико в США удалось проследить и установить его источник. Оказалось, что повторяющийся сигнал поступает от скалистой экзопланеты размером с Землю, которая, вероятно, имеет один из решающих факторов, что делает космический объект пригодным для жизни – магнитное поле.

Планета называется YZ Ceti b и вращается вокруг маленького красного карлика, расположенного примерно в 12 световых годах от Земли.

"Это исследование не только показывает, что эта конкретная каменистая экзопланета, вероятно, имеет магнитное поле, но и предлагает перспективный метод, чтобы найти больше (таких планет)", - сказал автор исследования, директор Национальной радиоастрономической обсерватории (NRAO) Джо Пеше .

В случае если дальнейшие исследования подтвердят наличие устойчивого магнитного поля, это будет означать, что ученым впервые в истории удалось зафиксировать магнитное поле на планете за пределами нашей Солнечной системы.