Ученые зафиксировали первые доказательства вращения черной дыры

Об этом информируют Всемирно-японские новости NHK .

Группа исследователей из разных стран, включая Японию, Южную Корею и Китай, обнародовала свои исследования. Они использовали глобальную сеть радиотелескопов для наблюдения за черной дырой, расположенной в центре галактики M87, расположенной в 55 миллионах световых лет от нашей планеты.

С помощью полученных изображений они смогли показать, как поток материи выбрасывается из черной дыры почти со скоростью света. Согласно их аналитике, направление этой струи изменяется примерно каждые 11 лет.

Фото: Скрин видео

Это наблюдение подтверждает результаты суперкомпьютерного моделирования, проведенного Национальной астрономической обсерваторией Японии, основанного на теоретическом моделировании вращения черной дыры.

Исследователи утверждают, что их исследование является первым прямым свидетельством вращения черной дыры. Они полагают, что это даст новое понимание тайн массивных космических объектов.

Доцент НАОЖ Хада Казухиро сказал, что упорная работа над сбором данных привела к этому. Вращающаяся черная дыра связана с формированием струи, и это новое исследование может дать определенную информацию о процессе формирования галактик, добавил он.