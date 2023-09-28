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Ученые зафиксировали первые доказательства вращения черной дыры

28 сентября, 2023 четверг
15:43
Наука

В результате анализа изображений черной дыры в центре галактики M87, полученных в течение более 20 лет наблюдений, международная группа исследователей впервые нашла доказательства ее вращения

Об этом информируют Всемирно-японские новости NHK .

Группа исследователей из разных стран, включая Японию, Южную Корею и Китай, обнародовала свои исследования. Они использовали глобальную сеть радиотелескопов для наблюдения за черной дырой, расположенной в центре галактики M87, расположенной в 55 миллионах световых лет от нашей планеты.

На фото: Рух чорної діри

С помощью полученных изображений они смогли показать, как поток материи выбрасывается из черной дыры почти со скоростью света. Согласно их аналитике, направление этой струи изменяется примерно каждые 11 лет.

На фото: Рух чорної діри

Фото: Скрин видео

Это наблюдение подтверждает результаты суперкомпьютерного моделирования, проведенного Национальной астрономической обсерваторией Японии, основанного на теоретическом моделировании вращения черной дыры.

Исследователи утверждают, что их исследование является первым прямым свидетельством вращения черной дыры. Они полагают, что это даст новое понимание тайн массивных космических объектов.

Доцент НАОЖ Хада Казухиро сказал, что упорная работа над сбором данных привела к этому. Вращающаяся черная дыра связана с формированием струи, и это новое исследование может дать определенную информацию о процессе формирования галактик, добавил он.

  • Кроме того, 27 сентября Китай удачно вывел на орбиту вокруг Земли спутник дистанционного зондирования Земли Yaogan-3304. Это четвертый космический аппарат из этой серии.
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