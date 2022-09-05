Об этом информирует Science Alert.

Ученые обнаружили, что "брачные песни" горбатых китов южной части Тихого океана звучат на расстоянии более 14 тысяч километров – от восточного побережья Австралии до Французской Полинезии и берегов Эквадора.

"Десятилетия наблюдений показали, что горбатые киты имеют определенную песенную "революцию" - впоследствии мотивы сменяются новыми. А они, со своей стороны, могут становиться хитами и передаваться не только между конкретными особями, но и целыми популяциями горбатых китов", - говорится в сообщении.

Песенную революцию ученые впервые услышали во Французской Полинезии, а затем она разошлась и среди китов за пределами Южной Америки, еще в 2016-18 годах. В целом ученые начали изучать парадокс "брачных песен" горбатых китов с конца 1990 годов.

Одной из гипотез распространения "брачных песен" среди китов в разных частях океана является совместное времяпрепровождение разных популяций в летний период. Исследователи считают, что популяции китов Французской Полинезии и Эквадора встречаются в том же месте, где и обмениваются "хитами".

"Раньше считалось, что самцы горбатых китов исполняют свои песни только в зимний брачный период. Однако новые исследования показывают, что они поют и летом – так сказать, поют перед началом брачного периода", – сообщают в ведомстве.

Ученые еще исследуют, могут ли "песни" китов мигрировать через Индийский океан.

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