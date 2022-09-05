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Ученые зафиксировали общую "брачную песню" горбатых китов, между которыми было более 14 тыс. км

5 сентября, 2022 понедельник
18:50
Наука

Горбатых китов зафиксировали во время "брачного пения" на расстоянии более 14 тысяч километров

Об этом информирует Science Alert.

Ученые обнаружили, что "брачные песни" горбатых китов южной части Тихого океана звучат на расстоянии более 14 тысяч километров – от восточного побережья Австралии до Французской Полинезии и берегов Эквадора.

"Десятилетия наблюдений показали, что горбатые киты имеют определенную песенную "революцию" - впоследствии мотивы сменяются новыми. А они, со своей стороны, могут становиться хитами и передаваться не только между конкретными особями, но и целыми популяциями горбатых китов", - говорится в сообщении.

Песенную революцию ученые впервые услышали во Французской Полинезии, а затем она разошлась и среди китов за пределами Южной Америки, еще в 2016-18 годах. В целом ученые начали изучать парадокс "брачных песен" горбатых китов с конца 1990 годов.

Одной из гипотез распространения "брачных песен" среди китов в разных частях океана является совместное времяпрепровождение разных популяций в летний период. Исследователи считают, что популяции китов Французской Полинезии и Эквадора встречаются в том же месте, где и обмениваются "хитами".

"Раньше считалось, что самцы горбатых китов исполняют свои песни только в зимний брачный период. Однако новые исследования показывают, что они поют и летом – так сказать, поют перед началом брачного периода", – сообщают в ведомстве.

Ученые еще исследуют, могут ли "песни" китов мигрировать через Индийский океан.

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