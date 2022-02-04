Ученые ЮАР создали свою версию вакцины Moderna против коронавируса
Ученые в Южной Африке создали свою версию вакцины от коронавируса Moderna
Об этом сообщает BBC.
Издание отмечает, что на континенте самый низкий уровень использования прививок против COVID-19 в мире.
Новую вакцину разработала компания Afrigen Biologics. Она надеется начать клинические испытания в ноябре.
"Это позволяет нам производить собственные вакцины в будущем, быть готовыми к новым пандемиям, производить материалы для клинических испытаний на африканской земле, а затем изучать другие актуальные заболевания в Африке", - сказала главная научная сотрудница компании доктор Керин Феннер.
Ранее Moderna заявляла, что не будет обеспечивать соблюдение патентов на свою вакцину и позволит ученым в Кейптауне создать собственную версию вакцины. Исследователей поддержала Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
- Напомним, 29 января Moderna начала опробовать вакцину от ВИЧ на людях.
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