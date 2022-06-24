Об этом пишет The New York Times.

По словам эволюционного биолога из Центра исследования рака Фреда Гатчинсона в Сиэтле Тревора Бедфорда, примерно в 2018 году обезьянья оспа стала лучше распространяться среди людей. Скорее всего, она перешла от грызунов: африканской веревочной белки, полосатых мышей, сонь, сумчатых крыс, ржавых крыс, дикобразов.

"Мы также можем передать это животным, которые могут распространять болезнь в дикой природе и обратно к людям", - заметил Саган Фриант, антрополог из Университета штата Пенсильвания, изучавший взаимодействие человека и животного в Нигерии около 15 лет.

Вирус может храниться у инфицированных животных и вызвать новые инфекции у людей.

По состоянию на 22 июня США сообщили по 156 случаям заражения обезьяньей оспой в 23 штатах и округе Колумбия.

В Африке на 10 июня было более 1500 подозрений на инфицирование и 72 летальных исхода, большинство из которых - в Конго. Многие заражения произошли после контакта с дикими животными, использования продуктов животного происхождения в медицинских или культурных целях.

В мире диагностировали более 3400 больных, еще 3500 – пока не подтверждено. Это втрое больше, чем две недели назад.

Оспа обезьян – это большой двухцепной ДНК-вирус, примерно в семь раз больше коронавируса. С 2018 года он приобрел почти 50 мутаций.

Из 48 мутаций, обнаруженных в Великобритании, 21 может повлиять на распространение болезни, ее тяжесть и реакцию на лечение. Опыт страны показывает, как трудно отследить контакты вируса, передающегося, в частности, половым путем. Особенно сложно, когда у людей было несколько анонимных партнеров.

20 мая обезьянья оспа подтвердилась в не менее семи странах.

22 мая Бельгия первой в Европе внедрила обязательный карантин для больных обезьяньей оспой.

23 мая в Аргентине зафиксировали первый случай обезьяньей оспы, а до этого девять европейских стран зарегистрировали случаи заболевания таким вирусом на своей территории. А по состоянию на 31 мая в Великобритании обнаружили 71 новый случай обезьяньей оспы

31 мая в Венгрии диагностировали первый случай. А уже по состоянию на 5 июня в 27 странах подтвердили 780 случаев обезьяньей оспы, наиболее инфицированных - в Великобритании.

14 июня исследователи обнаружили ДНК вируса обезьяньей оспы в сперме.

15 июня ВОЗ объявила о намерении переименовать обезьянью оспу из-за дискриминационного названия болезни.

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