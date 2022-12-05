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Ученые выяснили, как пандемия COVID-19 повлияла на мозг подростков

5 декабря, 2022 понедельник
10:53
Наука

Мозг подростков физически изменился во время пандемии COVID-19

К такому выводу пришли американские ученые в результате проведенных исследований, передает CNN .

По данным исследователей, мозг вследствие подобных стрессов стареет быстрее обычного. Ученые сравнили результаты исследований 128 детей одинаковой демографической категории, включая пол, возраст, склонность к стрессу и социально-экономический статус. Они обнаружили, что мозг детей, переживших первый год пандемии, старше их хронологического возраста. Мозг ребенка с течением времени меняется естественно, но исследования показали, что эти физические изменения могут ускориться, когда человек испытывает значительные затруднения в детстве.

Молодые участники исследования также сообщили о симптомах тревоги, депрессии и усилении чувства печали, низкой самооценке и проблемах с регулированием эмоций после первого года пандемии.

Ученые пришли к выводу, что пандемия коронавируса в значительной степени повлияла на мозг подростков, поэтому они могут в будущем иметь также определенные психические проблемы.

  • В сентябре текущего года в США заявили о завершении пандемии COVID-19.

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