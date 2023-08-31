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Ученые выяснили, как кишечные бактерии влияют на развитие детских аллергий

31 августа, 2023 четверг
13:37
Наука

Исследователи из Университета и Детской больницы Британской Колумбии в Канаде рассмотрели роль, которую кишечные бактерии играют в развитии детских аллергий: экземы, астмы, сенной лихорадки и пищевой аллергии

Об этом сообщает Newatlas.

Миллионы людей во всем мире страдают от аллергии, и, как и многие другие состояния здоровья в последнее время, они были связаны со здоровьем и микробиомом кишечника. Учитывая, что микробиом и иммунная система ребенка созревают параллельно.

"Мы видим, что все больше и больше детей и семей обращаются за помощью в отделение неотложной помощи из-за аллергии. Сотни миллионов детей во всем мире страдают от аллергии, в том числе каждый третий ребенок в Канаде, и важно понять, почему это происходит и как это можно предотвратить", - сказал автор исследования Стюарт Турви.

Хотя четыре типа аллергии имеют свои собственные симптомы, исследователи хотели выяснить, есть ли у них общее происхождение, связанное с составом бактерий в кишечнике.

"Это технически разные диагнозы, каждый со своим списком симптомов, поэтому большинство исследователей, как правило, изучают их индивидуально. Но когда вы смотрите на то, что происходит не на клеточном уровне, они на самом деле имеют много общего", - сказал один из соавторов  исследования Харрис Петерсен.

Исследователи отследили 1115 детей с рождения до пяти лет. 523 ребенка были определены как потенциально здоровые, а 592 были с одним или несколькими аллергическими расстройствами (например, атопический дерматит, астма, аллергический ринит и пищевая аллергия).

Образцы кала обнаружили общую бактериальную "сигнатуру", связанную с детьми, у которых развилась любая из четырех аллергий до пяти лет, что указывает на несбалансированную микробиот кишечника или дисбактериоз, что, вероятно, привело к нарушению кишечной оболочки и воспалительной реакции.

Как правило, наши тела имеют миллионы бактерий, живущих в наших кишках, потому что они делают так много хороших вещей для нашего здоровья. Некоторые из способов, которыми мы переносим их, - это сохранение сильного барьера между ними и нашими. иммунными клетками и ограничения воспалительных сигналов, которые призывают эти иммунные клетки к действию. Мы обнаружили общее расстройство этих механизмов у младенцев к развитию аллергии", - сказала ведущий автор исследования Кортни Хоскинсон.

Ученые также изучили, влияют ли такие факторы как использование антибиотиков или грудное вскармливание на микрофлору у детей. Однако это еще предстоит выяснить исследователям.

  • Ученые из лаборатории Колд Спринг Харбор успешно индуцировали превращение клеток рабдомиосаркомы в нормальные, здоровые мышечные клетки. Это прорыв, способствующий разработке новых методов лечения этой болезни, а также подобным прорывам в лечении других видов рака человека.
  • В имперском колледже Лондона работают над разработкой теста на основе анализа генов в крови для быстрой диагностики детских заболеваний.
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