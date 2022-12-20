Ученые выяснили, что у дельфинов тоже может быть болезнь Альцгеймера

Об этом сообщает The Guardian .

Отмечается, что животные с признаками болезни Альцгеймера выбросились на мель у побережья Шотландии. До этого ученые обнаруживали у разных видов животных признаки деменции, однако болезнь Альцгеймера впервые зафиксировали. Исследователи обнаружили изменения мозга, характерные для болезни Альцгеймера у 3 из 22 одонтоцетов: белоклювого дельфина, афалины и долгоплавающего кита-лоцмана, также представителя семьи дельфиновых.

Ученые не знают причины этой дегенерации мозга, но именно эти изменения могут быть причиной, почему животные выбрасываются на мелководье.

Ученые отметили, что больные животные были стариками для своего рода, однако чтобы определить, характерна ли для дельфинов болезнь Альцгеймера, нужно также изучить отдельных животных, пока они живы.

Исследователи считают, что одной из причин возникновения болезни Альцгеймера у дельфинов есть то, что они в отличие от многих других видов животных могут жить годами даже после прекращения репродуктивной активности.

Еще одна возможная причина была предложена исследованием 2020 года, которое показало, что клюватые киты, ныряющие в глубокое погружение, более восприимчивы к патологиям, похожим на болезнь Альцгеймера, из-за гипоксии, вызванной поиском пищи глубоко в океане.

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