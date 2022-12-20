Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Наука Ученые выяснили, что у дельфинов тоже может быть болезнь Альцгеймера

Ученые выяснили, что у дельфинов тоже может быть болезнь Альцгеймера

20 декабря, 2022 вторник
15:32
Наука

Ученые обнаружили три вида китообразных, которые могут иметь болезнь Альцгеймера. До сих пор считалось, что это заболевание присуще только людям

Об этом сообщает The Guardian .

Отмечается, что животные с признаками болезни Альцгеймера выбросились на мель у побережья Шотландии. До этого ученые обнаруживали у разных видов животных признаки деменции, однако болезнь Альцгеймера впервые зафиксировали. Исследователи обнаружили изменения мозга, характерные для болезни Альцгеймера у 3 из 22 одонтоцетов: белоклювого дельфина, афалины и долгоплавающего кита-лоцмана, также представителя семьи дельфиновых.

Ученые не знают причины этой дегенерации мозга, но именно эти изменения могут быть причиной, почему животные выбрасываются на мелководье.

Ученые отметили, что больные животные были стариками для своего рода, однако чтобы определить, характерна ли для дельфинов болезнь Альцгеймера, нужно также изучить отдельных животных, пока они живы.

Исследователи считают, что одной из причин возникновения болезни Альцгеймера у дельфинов есть то, что они в отличие от многих других видов животных могут жить годами даже после прекращения репродуктивной активности.

Еще одна возможная причина была предложена исследованием 2020 года, которое показало, что клюватые киты, ныряющие в глубокое погружение, более восприимчивы к патологиям, похожим на болезнь Альцгеймера, из-за гипоксии, вызванной поиском пищи глубоко в океане.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Читайте также:
19 декабря, 2022 понедельник
Путин едет в Беларусь прощаться с Лукашенко, если тот не вступит в войну, – офицер ВСУ Лапин
Лукашенко путин
20 декабря, 2022 вторник
ISW: Лукашенко отклонил усилия Путина по дальнейшей российско-белорусской интеграции
Шойгу, Герасимов, Путін та Суровікін
20 декабря, 2022 вторник
В британской разведке назвали настоящую цель встречи Путина с Шойгу, Герасимовым и Суровикиным
Киев
-1°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.52
    Покупка 39.52
    Продажа 40.23
  • EUR
    Покупка 41.08
    Продажа 42.13
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, вторник
20 декабря
16:04
OPINION
Битва в Запорожье: смыслы, масштаб и последствия
15:55
Обломки амфор и кувшинов. В Херсонской области пограничники обнаружили древнеримское поселение
15:53
Из-за рекордных доходов в Катаре: президент ФИФА предложил новую реформу ЧМ по футболу
14:52
Ирина Геращенко
Заключение Венецианской комиссии было ожидаемо, закон о КСУ в таком виде нельзя было принимать, - Геращенко
14:47
В России взорвался газопровод: по меньшей мере три человека погибли, еще один - в тяжелом состоянии
14:37
Взрыв подарка из Украины: в МВД Польши заявили, что замглавы украинской ГСЧС отстранили
14:36
Эксклюзив
Россияне обстреливают Херсон кочующим оружием, - Плетенчук
14:26
Эксклюзив
Из-за пожара на подстанции Южномаша большая часть жителей Днепра осталась без света и тепла, - депутат горсовета
14:25
"Россия много лет отравляет ООН": Кулеба о незаконном пребывании РФ в организации
14:25
Фьюри раскрыл ключевой пункт контракта на супербой с Усиком
14:24
Эксклюзив
Лукашенко и Путин один другому не верят, - политолог Магда
14:23
Оккупанты ночью обстреляли нефтегазовую инфраструктуру Харьковщины, возник масштабный пожар
14:20
Обновлено
Зеленский в Бахмуте наградил украинских военных
14:14
В Украину ввезли 100 тыс. доз вакцины от COVID-19 Janssen
14:14
Поезд святого Миколая посетил прифронтовые города Украины
14:06
OPINION
300-й день несокрушимости: слова "Слава Украине! Героям Слава!" стали символом борьбы за будущее мира
13:54
Хосеп Боррель
Боррель призвал Иран прекратить поставлять оружие России
13:52
После ракетных обстрелов РФ и атаки дронов 80% жителей Киевщины остаются без света, - ОВА
13:45
Когда праздновать Рождество: 11% украинцев считают 25 декабря, а 55% - 7 января, - опрос
13:25
Умеренный ветер, местами мокрый снег и гололедица: прогноз погоды в Украине на 21 декабря от Наталки Диденко
13:11
электроэнергия
В Киеве обеспечивается меньше половины потребности потребления электроэнергии, - Укрэнерго
13:05
Эксклюзив
НАТО
Рубеж конфликта близится к странам НАТО, - военный эксперт Мусиенко
12:35
Виталий Портников
Путин никому не нужен
12:31
ВСУ осталось несколько километров до Кременной, - Гайдай
12:19
Фото Месси после победы на ЧМ-2022 стало самым популярным в истории Instagram
12:04
Оккупанты обстреляли территорию 42 раза: в Херсонской области поврежден объект критической инфраструктуры, учебное заведение и жилые дома
12:01
OPINION
Визит Путина в Лукашенко — это о слабости
11:59
Правоохранители задержали мужчину, который в 2014 году поднял триколор в Харькове
11:54
Байден поздравил с победой на ЧМ-2022 президента Аргентины, сразу после финала Фернандесу звонил по телефону Путин
11:45
Эксклюзив
"Укроборонпром" планирует наращивать объемы производства снарядов за рубежом, - пресс-секретарь
11:42
В Иране начался новый этап протестов: антиправительственные лозунги раздаются из окон и крыш домов
11:13
"Маск быстро реагирует на проблемы": Федоров заявил, что Украина получит еще более 10 тыс. терминалов Starlink
10:48
Командующий Объединенными Силами ВСУ Наев предупредил, что уровень угрозы со стороны Беларуси растет
10:31
Эксклюзив
Для россиян нет проблем призвать более 1 млн человек, - военный эксперт Дикий
10:30
Сейчас РФ думает сломать ход войны, но еще несколько тяжелых месяцев и будет вынуждена сесть за стол переговоров, – советник главы МВД
10:27
Эксклюзив
Лукашенко не поддался давлению Путина, - Згурец
10:08
OPINION
Валерий Залужный
Мы в демократическом государстве. Но ровно до тех пор, пока это не мешает нам выигрывать войну
10:08
Первые в Европе: Нидерланды официально извинились за свою историческую роль в работорговле
10:05
доллар, валюта
Курс валют на 20 декабря: стоимость доллара, евро, злотого
10:03
Объявлено имя лучшего спортсмена в 2022 году по версии BBC Sports
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2022 ESPRESO.TV