Ученые выяснили, что сознание может появиться еще до нашего рождения

Об этом сообщает Science Alert.

Наблюдая за ребенком, который с удивлением смотрит на мерцающий огонек свечи на своем первом праздничном торте, становится понятно, что за этими большими, невинными глазами что-то происходит.

Несмотря на философскую проблему определения сознания, ученым не всегда удается точно определить, когда сеть развивающихся нейронов приобретает достаточную сложность, чтобы не только чувствовать, но и воспринимать окружающую среду.

"Почти каждый, кто держал на руках новорожденного ребенка, задумывался над тем, как это быть младенцем, - говорит Тим Бейн, философ из Университета Монаша в Австралии.

Но, конечно, мы не можем помнить свое детство, и исследователи сознания не пришли к согласию относительно того, что сознание возникает "рано" (при рождении или вскоре после него), или "поздно" - до одного года, или даже гораздо позже ".

Чтобы подытожить текущее состояние прогресса в этой теме, Бэйн и небольшая команда нейробиологов и философов из Австралии, Германии, США и Ирландии провели обзор литературы на сегодняшний день.

Согласно их выводам, существует достаточно доказательств в пользу раннего состояния сознания, которое может существовать задолго до рождения.

Сознание – это черная дыра неврологии; сингулярность, скрытая горизонтом событий субъективного опыта, к которому никто другой не имеет доступа. Мы можем лишь предполагать, что другие мозги – как и наш собственный – могут превращать акустические колебания в радостные и грустные песни, электромагнитные волны – в голубое небо и теплые закаты, а запах кожи – в материнскую ласку.

Когда-то считалось, что младенцы, не имея возможности делиться своими потенциальными представлениями о мире, неспособны к подлинному осознанию.

В течение большей части истории, вплоть до XX века, медицинские процедуры младенцам можно было проводить с минимальным количеством анальгетиков, если таковые вообще применялись, считая, что они не способны осознавать болевые раздражители как вызывающие дистресс.

Однако исследователи представили в своей работе четыре линии доказательств в пользу того, что сознание появляется сразу после рождения, ссылаясь на развитые связи в мозге, показатели внимания, исследования, включающие интеграцию информации от различных органов чувств, и физические маркеры участвуют в неожиданностях и переориентации внимания.

"Наши результаты свидетельствуют о том, что новорожденные могут интегрировать развивающиеся сенсорные и когнитивные реакции в целостный сознательный опыт, чтобы понимать действия других и планировать собственные реакции", - говорит психолог Тринити-колледжа Лондона Лорина Начи (Lorina Naci).

Вопрос о том, является ли осознание фрагментарным или цельным, видит ли младенец сон, или даже о том, как мы можем относиться к осознанию новорожденного, все еще далеки от ответа.