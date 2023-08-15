Ученые выяснили, что глаукома может зарождаться в кишечнике

Об этом свидетельствуют результаты исследования, опубликованного в журнале Science Translational Medicine.

Эти клетки "оси кишка-сетчатка" связывают специфический белок и получают доступ к светочувствительной ткани глаза, где они повреждают ганглиозные клетки сетчатки (RGC).

Глаукома является неизлечимой, но с помощью поддерживающей терапии можно замедлить развитие болезни.

Давление внутри глазного яблока – это основной фактор риска развития глаукомы. Лечение направлено на его понижение, но не всегда удается добиться результата. Китайские ученые предприняли попытку выяснить, в чем кроется проблема.

Эксперты взяли образцы крови у 519 пациентов с глаукомой и 189 здоровых людей. У первой группы обнаружили значительно больший процент β7-экспрессирующих CD4+ Т-клеток. Исследование от 2021 года показало, что CD4+ Т-клетки эксплуатируют интегрин кишечника β7. Последний каким-то образом проникает в сетчатку глаза с небольшой помощью белка, называемого молекулой адгезии адресных слизистых клеток MAdCAM-1. Чем больше в крови больного было CD4+ Т-клеток, тем сильнее оказывалось поражение глаз глаукомой.

Затем учёные использовали модель глаукомы, вызванную давлением внутри глазного яблока. Эксперты показали, что для получения доступа к сетчатке глаза β7+ CD4+ Т-клетки должны были пройти обходной путь через кишечник. Там они перепрограммируются и начинают использовать интегрин β7 в качестве своеобразной лицензии. В результате клетки возвращаются в кровоток функционально подготовленными к путешествию в сетчатку. Перепрограммированные клетки также получают возможность связываться с белком MAdCAM-1, из-за чего происходит воспаление.

Китайские исследователи проверяли взаимосвязи на мышах. Ученые ввели грызунам антитела, которые блокировали взаимодействие β7+ CD4+ Т-клеток с MAdCAM-1. Это позволило значительно уменьшить повреждения, вызванные глаукомой. Авторы работы хотят провести клинические исследования и проверить, способны ли антитела, применяемые в эксперименте, лечить глаукому.

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