Ученые впервые создали эмбрион, похожий на человеческий, без использования спермы и яйцеклетки
Команда ученых утверждает, что создала модель эмбриона с помощью стволовых клеток без использования яйцеклеток и сперматозоидов.
Он похож на хрестоматийный пример настоящего 14-дневного эмбриона, говорится в исследовании Института Вейцмана в Израиле, пишет The Guardian.
"Это первая модель эмбриона, которая имеет структурную организацию компартментов и морфологическое сходство с человеческим эмбрионом на 14-й день", – сказал руководитель исследования и профессор Джейкоб Ханна.
Хотя скудные структуры не идентичны человеческим эмбрионам, исследователи надеются, что в скором времени усовершенствуют их, чтобы изучить ранние стадии развития человека и неизвестные причины выкидышей.
Ученые отмечают, что эта модель может помочь в экспериментах вероятного влияния лекарств на настоящие человеческие эмбрионы. Это важно потому, что беременные женщины обычно не участвуют в таких испытаниях, и врачам все еще не известно о побочных эффектах некоторых препаратов.
Ученые взяли "наивные" (не дифференцированные) стволовые клетки. 120 из этих клеток смешали в точном соотношении. Они спонтанно начали собираться в структуру, напоминающую человеческий эмбрион, но не идентичную ему. Этот эмбрион даже выделял гормоны, показавшие положительный тест на беременность в лаборатории.
Но исследователи отмечают, что было бы неэтично, незаконно и фактически невозможно достичь беременности с помощью этих моделей эмбрионов. То есть эмбрион невозможно успешно имплантировать в слизистую матки.
- Напомним, в конце августа ученые сообщили , что обнаружили у голых слепых ген, который может помочь людям жить дольше.
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