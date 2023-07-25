Ученые впервые подробно описали ископаемый лес, найденный в Японии в 1994 году

Об этом информирует Science Alert .

Лес впервые увидели во время сильной засухи в 1994 году. Тогда около 400 окаменелых пней вышли из воды реки Кисо, расположенной к северо-востоку от города Нагоя. С тех пор большинство пней снова оказались под водой, но исследователям удалось исследовать 137 из них, а также окаменевшие листья вокруг.

Теперь же ученые смогли подробнее описать свою находку, которая довольно необычна, поскольку окаменелости растений довольно редко удается обнаружить целыми: в отличие от окаменелостей животных, любая одна часть растения, будь то семена, лист или плод, обычно отделяется от основной части на протяжении жизни. Поэтому ученые часто дают разным органам одного растения разные научные названия, после чего собирают вместе разные стволы и листья и определяют, что к чему относится.

В этом же ископаемом лесу доминировали один тип ствола и один тем листья. Так из 137 исследованных пней 130 были идентифицированы как Wataria parvipora. Самый большой из найденных стволов имел диаметр 137 см.

"Wataria - это окаменевшая древесина, узнаваемая по характерным кольцам роста, большому количеству лучей паренхимы и отсутствию смоляных каналов", - сказал ведущий исследователь, биолог из Университета Хоккайдо Тосихиро Ямада.

Он добавил, что на участке окаменелостей площадью 2 тыс. кв. найденные плоды составляли 95% остатков деревьев. Это, по его словам, указывает на то, что ученым удалось обнаружить лес в основном одного вида.

Подавляющее большинство листьев вокруг принадлежит к Byttneriophyllum tiliifolium, который является ископаемым видом листьев семейства мальвовых и связан с современными растениями, как хлопчатник, какао и бамия. Окаменелости этих листьев от эпох миоцена и полицена были найдены по всей Евразии. Впрочем, раньше не было понятно, с каким стволом оно было связано.

"Мы обнаружили, что 98 процентов ископаемых листьев, найденных на месте, принадлежали Byttneriophyllum, что убедительно указывает на то, что они были сброшены с родительских деревьев. Мы видели, что листья паравтохтонно откидывались на лесной подстилке - они окаменели там, где упало".