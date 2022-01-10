Ученые впервые напечатали гибкий OLED-дисплей на 3D-принтере

Об этом сообщается на сайте университета.



Разработка является шагом для создания дешевых дисплеев, которые будут создаваться с помощью технологий печати.



По их мнению, в будущем пользователи смогут создавать дисплеи на дому, а не покупать производимые на дорогом оборудовании.



Технология OLED-дисплеев основана на преобразовании электричества в свет с использованием слоя органического материала. OLED функционируют как высококачественные цифровые дисплеи, которые можно сделать гибкими и использовать как в больших устройствах, таких как телевизионные экраны и мониторы, так и в портативных электронных устройствах, таких как смартфоны. OLED-дисплеи завоевали популярность, потому что они легкие, энергоэффективные, тонкие и гибкие, обеспечивают широкий угол обзора и высокий коэффициент контрастности.



Ученые отмечают, что обычно OLED-дисплеи производят на заводах с дорогостоящим оборудованием. Они хотели узнать, можно ли будет создать подобный дисплей на обычном 3D-принтере, который "стоит примерно как Tesla Model S".



В новом исследовании ученые объединили два режима печати, благодаря чему смогли получить полностью отпечатанный на 3D-принтере гибкий органический светодиодный дисплей. Электроды, межсоединение, изоляция и герметизация были напечатаны методом экструзии, а активные слои были напечатаны методом распыления на том же 3D-принтере при комнатной температуре. Размеры прототипа составляют 1,5 дюйма с каждой стороны и 64 пикселя. Каждый пиксель работал и отражал свет.



Исследователи также отмечают, что напечатанный дисплей был гибким, следовательно, его можно использовать в широком спектре технологий. В дальнейшем они намерены напечатать дисплей с более высоким разрешением и яркостью.

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