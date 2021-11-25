Ученые Великобритании обнаружили новый COVID-штамм: имеет 32 мутации

Об этом сообщает Daily Mail .



По словам британских ученых, этот вариант коронавируса происходит из Ботсваны.



Сейчас зафиксировано 10 случаев заражения этим COVID-штаммом в трех странах: три – в Ботсване, шесть – в Южной Африке и один – в Гонконге.



Ученые отмечают, что он содержит 32 мутации, очень заразен и устойчив к вакцинам, а также имеет больше изменений в шиповом белке, чем другие штаммы.



Том Пикок, вирусолог из Имперского колледжа Лондона, назвал мутации "ужасающими", а новый штамм - "хуже всех".



Однако другие ученые заявили, что такое количество мутаций может сделать штамм нестабильным и предотвратить его быстрое распространение.

Напомним, ВОЗ призвала страны Европы ввести обязательную вакцинацию от коронавируса.

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