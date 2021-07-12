Ученые в Китае собрали первый урожай "космических семян"
В Китае собрали первый урожай риса из семян, которые побывали в космосе во время миссии аппарата по исследованию Луны "Чаньэ-5"
Об этом сообщает Bloomberg, передает РБК-Украина.
Семена были отправлены в космос на аппарате "Чаньэ-5" и вернулись на Землю в ноябре 2020 года. Китайские ученые надеются, что после воздействия космической радиации и невесомости некоторые семена могут мутировать и давать более высокие урожаи при повторной посадке на Земле. Это дополнительно поможет создать новые сорта растений и обеспечить продовольственную безопасность страны.
С 1987 года Китай отправляет в космос семена риса и других культур. Более 200 разновидностей космических растений, включая хлопок и томаты, уже одобрены для дальнейших посадок. В 2018 году общая площадь плантаций космических культур в Китае составила более 2400000 га.
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