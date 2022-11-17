Ученые узнали, какого размера на самом деле были тиранозавры

Об этом сообщает Live Science .

По имеющимся данным об этом виде динозавров, ученые смоделировали кривую роста тиранозавра на протяжении всей его жизни и оценили, насколько крупной могла бы вырасти взрослая особь.

Издание рассказывает, что на сегодняшний день крупнейшим из найденных экземпляров тираннозавров является динозавр по прозвищу Скотти, весящий почти 9 тысяч кг - это примерно как 6,5 легковых авто Volkswagen Beetles.

По новым данным, тиранозавры могли весить до 15 тысяч кг – это больше, чем американский школьный автобус (эта машина весит "всего" 11 тысяч кг).

"Согласно новому исследованию, крупнейший тиранозавр был бы примерно на 70% больше, чем Скотти", - сказал соавтор исследования Джордан Маллон.

Ученые отметили, что ранее на Земле проживало более 2,5 млрд этих животных, однако в настоящее время в мире найдено лишь 32 окаменелости, поэтому возможность для изучения этих существ ограничена. Именно поэтому Маллон предупредил, что сейчас эти исследования - исключительно теория, базирующаяся на имеющихся данных и исследованиях, а для ее наглядного подтверждения необходимо отыскать остатки особи такого размера.

"Это напоминает нам, как мало мы знаем о динозаврах, поскольку размеры выборки очень малы. В настоящее время мы не достигли необходимого размера выборки, особенно если сравнивать с другими видами животных", - комментирует результаты опыта Томас Карр, палеонтолог из колледжа Картедж в Кеноше, штат Висконсин.

В 2018 году ученые обнаружили кости первого динозавра-гиганта.

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