Ученые узнали, какого размера на самом деле были тиранозавры
Палеонтологи из Канадского музея природы в Оттаве подсчитали, что тираннозавры могли весить до 15 тысяч кг, это на 70% больше, чем самый массивный из известных ныне тираннозавр по прозвищу Скотти
Об этом сообщает Live Science .
По имеющимся данным об этом виде динозавров, ученые смоделировали кривую роста тиранозавра на протяжении всей его жизни и оценили, насколько крупной могла бы вырасти взрослая особь.
Издание рассказывает, что на сегодняшний день крупнейшим из найденных экземпляров тираннозавров является динозавр по прозвищу Скотти, весящий почти 9 тысяч кг - это примерно как 6,5 легковых авто Volkswagen Beetles.
По новым данным, тиранозавры могли весить до 15 тысяч кг – это больше, чем американский школьный автобус (эта машина весит "всего" 11 тысяч кг).
"Согласно новому исследованию, крупнейший тиранозавр был бы примерно на 70% больше, чем Скотти", - сказал соавтор исследования Джордан Маллон.
Ученые отметили, что ранее на Земле проживало более 2,5 млрд этих животных, однако в настоящее время в мире найдено лишь 32 окаменелости, поэтому возможность для изучения этих существ ограничена. Именно поэтому Маллон предупредил, что сейчас эти исследования - исключительно теория, базирующаяся на имеющихся данных и исследованиях, а для ее наглядного подтверждения необходимо отыскать остатки особи такого размера.
"Это напоминает нам, как мало мы знаем о динозаврах, поскольку размеры выборки очень малы. В настоящее время мы не достигли необходимого размера выборки, особенно если сравнивать с другими видами животных", - комментирует результаты опыта Томас Карр, палеонтолог из колледжа Картедж в Кеноше, штат Висконсин.
- В 2018 году ученые обнаружили кости первого динозавра-гиганта.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.92
Покупка 39.92Продажа 40.59
-
EUR
Покупка 40.27Продажа 41.3
- Актуальное
- Важное