Об этом пишет Pain News .

Сегодня считается, что постковидный синдром, вызывающий хроническую усталость, бессонницу, боль в груди и другие симптомы через длительное время после начальной инфекции, это реакция иммунной системы на COVID-19.

Однако британские ученые провели новое исследование и узнали, что постковидный синдром может быть отнюдь не реакцией организма на COVID-19, а активацией спящих вирусов, которые большинство людей уже имеют в организме.

"Постковид встречается в одном из 10 случаев COVID-19, но мы до сих пор не понимаем, что именно его вызывает. Существует несколько теорий, одна из которых, что это состояние может быть вызвано воспалительной иммунной реакцией на COVID-19, который надолго остается в организме и вызывает перегрузку иммунной системы. Второй вариант предполагает, что виновником "долгого ковида" может быть реактивация латентных вирусов, таких как цитомегаловирус человека или вирус Эпштейна - Барр", - объясняет Лаура Ривино, доктор философии, старший преподаватель Школы клеточной и молекулярной медицины Бристольского университета.

Ривино с коллегами собрали и проанализировали образцы крови 63 пациентов с COVID-19 с легкими, умеренными или тяжелыми симптомами, которые были госпитализированы еще в начале пандемии до того, как появились вакцины.

По результатам пациенты с тяжелыми симптомами имели значительную дисфункцию Т-клеток - белых кровяных клеток, которые высвобождаются иммунной системой для борьбы с бактериями и вирусами.

Дальнейший анализ показал, что у испытуемых не было быстрого увеличения иммунных клеток, нацеленных на SARS-CoV-2, но наблюдалось увеличение Т-клеток, нацеленных на цитомегаловирус – распространенный вирус, обычно безвредный, который может оставаться в организме на всю жизнь. Это свидетельствует о том, что длительная активация Т-клеток, которая наблюдается через три месяца у тяжелых пациентов, может быть вызвана не COVID-19, а спящими реактивированными вирусами.

"Наши выводы свидетельствуют о том, что длительная иммунная активация и постковид может не зависеть от тяжелого течения COVID-19", - добавила Ривино.