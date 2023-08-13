Об этом пишет Science Alert.

Пот человека выступает главным средством регулирования температуры. Однако в таких обстоятельствах он уже не улетучивается через кожу. Это может привести к тепловому удару и дисфункции органов, а также к летальному исходу.

Этот критический предел, возникающий при 35°C от того, что называется "температурой по влажному термометру".

Нарушения критического предела температуры при влажном термометре зафиксированы в разных частях света, в частности в Юго-Восточной Азии и Персидском заливе около десяти раз. В этих случаях этот уровень превышался не дольше двух часов и не вызвал "массовой смертности".

Но даже умеренная экстремальная жара может быть опасна для людей, и это зависит от возраста, состояния здоровья и других факторов. Рост глобальной температуры приводит к более частым случаям превышения этого предела, что создает серьезные угрозы для здоровья.

Тем не менее, экстремально высокая температура не обязательно должна приближаться к такому уровню, чтобы привести к смерти людей, и этот порог различен для каждого человека в зависимости от возраста, состояния здоровья и других социальных и экономических факторов, отмечают специалисты.

"За последние 40 лет частота таких событий выросла, по меньшей мере, вдвое", - сказал Колин Реймонд из Лаборатории реактивного движения NASA. Он назвав это увеличение серьезной опасностью изменения климата, вызванной деятельностью человека.

Исследование Реймонда предусмотрело, что в ближайшие десятилетия несколько регионов мира будут регулярно испытывать температуры, превышающие отметку 35 °C по влажному термометру, если глобальное потепление достигнет уровня на 2,5 °C выше предварительно индустриального периода.