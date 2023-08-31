Ученые установили, какая лучшая температура воздуха для качественного сна
Ученые провели исследование с группой из 50 добровольцев и установили, что оптимальный температурный диапазон для качественного сна для людей в возрасте составляет 20 – 25°C
Для исследования отобрали людей в возрасте 65+, проживающих в Бостоне (США).
Участники эксперимента имели датчики температуры воздуха и влажности, установленные в их спальнях, и носили кольцеобразное устройство в течение ночи, чтобы отслеживать сон, температуру кожи, пульс и движения. Люди проживали в разных помещениях, от небольших субсидируемых государством квартир до частных домов на одну семью.
Ученые считают, что снижение эффективности сна на 10 процентов достаточно, чтобы ухудшить работу мозга, увеличить стресс, тревогу и усталость, а также повлиять на контроль уровня сахара в крови на следующий день. С нагревом планеты ночи становятся горячее, и ученые прогнозируют, что к 2099 году высокие температуры могут снизить примерно 50 часов сна на человека в год. При этом пожилые люди являются одними из самых уязвимых к тепловому стрессу как днем, так и ночью.
При повышении температуры до 30 градусов эффективность сна падает на 10 процентов, отметили ученые. Они считают, что для качественного сна нужно улучшить поток воздуха и выбрать легкую одежду для сна. Улучшение теплового комфорта самого здания могло иметь больший эффект, хотя это сложнее и дороже, отметили ученые.
- Исследователи из Калифорнийского университета в Эрвайне обнаружили, что снижение когнитивных функций и такие состояния, как деменция, можно замедлить, обогащая воздух ароматами перед сном.
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