Ученые установили, какая лучшая температура воздуха для качественного сна

Для исследования отобрали людей в возрасте 65+, проживающих в Бостоне (США).

Участники эксперимента имели датчики температуры воздуха и влажности, установленные в их спальнях, и носили кольцеобразное устройство в течение ночи, чтобы отслеживать сон, температуру кожи, пульс и движения. Люди проживали в разных помещениях, от небольших субсидируемых государством квартир до частных домов на одну семью.

Ученые считают, что снижение эффективности сна на 10 процентов достаточно, чтобы ухудшить работу мозга, увеличить стресс, тревогу и усталость, а также повлиять на контроль уровня сахара в крови на следующий день. С нагревом планеты ночи становятся горячее, и ученые прогнозируют, что к 2099 году высокие температуры могут снизить примерно 50 часов сна на человека в год. При этом пожилые люди являются одними из самых уязвимых к тепловому стрессу как днем, так и ночью.

При повышении температуры до 30 градусов эффективность сна падает на 10 процентов, отметили ученые. Они считают, что для качественного сна нужно улучшить поток воздуха и выбрать легкую одежду для сна. Улучшение теплового комфорта самого здания могло иметь больший эффект, хотя это сложнее и дороже, отметили ученые.