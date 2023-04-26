Об этом пишет Science Alert и Gizmodo.

Исследователи установили, что ядро Марса является жидким сплавом железа с большим количеством серы и кислорода. Об этом они узнали благодаря сейсмическим данным, которые в течение четырех лет собирал посадочный модуль NASA InSight.

За это время ученые зафиксировали сотни марсотрусов. На основе этого они составили первую подробную карту внутренностей Марса и узнали больше о внутренней активности планеты.

За годы своей работы на Марсе, с 2018 по 2022 год, посадочный аппарат смог зарегистрировать более 1300 марсотрусов (происшедших на планете землетрясений). Его приборы фиксировали сейсмические волны, исходящие от этих маротрусов, что позволило ученым узнать гораздо больше о внутреннем составе Марса. Но ядро планеты представляло собой загадку, поскольку информации о нем было очень мало, чтобы составить полную картину о его структуре и составе.

Анализ полученных данных показал, что около 20% массы ядра Марса состоит не из тяжелых, а легких химических элементов, таких как сера и кислород. Выходит, что такое количество элементов в ядре Красной планеты гораздо больше, чем в составе ядра Земли. Исходя из этого, можно объяснить, почему Марс не стал такой богатой жизнью миром, как и наша планета.

Наличие более легких элементов в ядре Марса могло сыграть значительную роль в уничтожении его магнитного поля.

"Это несколько похоже на головоломку. Например, в ядре Марса есть небольшие следы водорода. Это значит, что должны быть определенные условия, которые позволяли водороду быть там, и мы должны понять эти условия, чтобы выяснить, как Марс превратился в планету, которую мы видим сегодня", - отметила Джессика Ирвинг из Бристольского университета, Великобритания.

Несколько лет назад планетологи заявляли, что ядро Марса имеет больший размер, чем предполагалось ранее. Но новое исследование показало, что на самом деле "сердце" Красной планеты несколько меньше по размерам и его радиус составляет примерно от 1770 до 1800 км.