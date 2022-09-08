Ученые создали самую холодную во Вселенной материю
Ученые создали в лаборатории самую холодную материю во Вселенной, которая до 3 миллиардов раз холоднее межзвездного пространства
Об этом пишет Space .
Группа ученых в лабораторных условиях создала холодную материю во Вселенной.
"В эксперименте, проведенном в Университете Киото в Японии, использовались фермионы, которыми физики называют любые частицы, из которых состоит материя, в частности электроны, протоны и нейтроны. Команда охладила атомы итербия примерно до миллиардной доли градуса выше абсолютного нуля, гипотетической температуры, при которой движение атомов прекратилось бы", - говорится в сообщении.
Межзвездное пространство не бывает столь холодным, потому что равномерно заполнено реликтовым излучением.
Эта материя холоднее туманности Бумеранг, расположенной в 3 тыс. световых лет от Земли, где температура всего на один градус выше абсолютного нуля.
На фото: Туманность Бумеранг
"Удобство от этого эксперимента заключается в том, что физика действительно меняется. Физика начинает становиться более квантово-механической и позволяет наблюдать новые явления", – говорят ученые.
Для охлаждения учёные использовали лазеры, ограничивая движение тысяч атомов. Эксперимент моделирует модель квантовой физики, впервые предложенной в 1963 году физиком-теоретиком Джоном Хаббардом. Так называемая модель Хаббарда позволяет атомам демонстрировать квантовые свойства – сверхпроводимости.
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