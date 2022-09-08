Об этом пишет Space .

Группа ученых в лабораторных условиях создала холодную материю во Вселенной.

"В эксперименте, проведенном в Университете Киото в Японии, использовались фермионы, которыми физики называют любые частицы, из которых состоит материя, в частности электроны, протоны и нейтроны. Команда охладила атомы итербия примерно до миллиардной доли градуса выше абсолютного нуля, гипотетической температуры, при которой движение атомов прекратилось бы", - говорится в сообщении.

Межзвездное пространство не бывает столь холодным, потому что равномерно заполнено реликтовым излучением.

Эта материя холоднее туманности Бумеранг, расположенной в 3 тыс. световых лет от Земли, где температура всего на один градус выше абсолютного нуля.

На фото: Туманность Бумеранг

"Удобство от этого эксперимента заключается в том, что физика действительно меняется. Физика начинает становиться более квантово-механической и позволяет наблюдать новые явления", – говорят ученые.

Для охлаждения учёные использовали лазеры, ограничивая движение тысяч атомов. Эксперимент моделирует модель квантовой физики, впервые предложенной в 1963 году физиком-теоретиком Джоном Хаббардом. Так называемая модель Хаббарда позволяет атомам демонстрировать квантовые свойства – сверхпроводимости.

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