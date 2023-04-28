Ученые создали биопринтер из деталей Lego, который может вырастить человеческую кожу
Ученые Кардиффского университета в США создали 3D-биопринтер, состоящий из Lego-элементов, который сможет вырастить объемные человеческие клетки из образцов тканей
Об этом сообщает Science Alert.
Отмечается, что эта технология предусматривает загрузку "биочернил", содержащих живые клетки, в картридж. С помощью специальной программы биопринтер печатает их в 3D-формате.
Поскольку детали Lego являются дешевыми, точными и стандартизированными, разработчики решили использовать их в качестве деталей биопринтера.
Стоимость одного прибора составляет примерно 625 долларов.
В основе устройства – миникомпьютер Lego Mindstorms. Он одновременно перемещает насадку с гелем, в котором содержатся человеческие клетки, и подставку, на которую отпечатывает объемную модель.
Разработчики используют его для создания масштабной модели кожи. Однако отмечают, что программу можно модифицировать и создавать образцы разных тканей организма.
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