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Ученые создали биопринтер из деталей Lego, который может вырастить человеческую кожу

28 апреля, 2023 пятница
10:06
Технологии

Ученые Кардиффского университета в США создали 3D-биопринтер, состоящий из Lego-элементов, который сможет вырастить объемные человеческие клетки из образцов тканей

Об этом сообщает Science Alert.

Отмечается, что эта технология предусматривает загрузку "биочернил", содержащих живые клетки, в картридж. С помощью специальной программы биопринтер печатает их в 3D-формате.

Поскольку детали Lego являются дешевыми, точными и стандартизированными, разработчики решили использовать их в качестве деталей биопринтера.

Вчені створили біопринтер з деталей Lego

Стоимость одного прибора составляет примерно 625 долларов.

В основе устройства – миникомпьютер Lego Mindstorms. Он одновременно перемещает насадку с гелем, в котором содержатся человеческие клетки, и подставку, на которую отпечатывает объемную модель.

Разработчики используют его для создания масштабной модели кожи. Однако отмечают, что программу можно модифицировать и создавать образцы разных тканей организма.

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США
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