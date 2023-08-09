Об этом информирует ScienceAlert .

Ученые смогли разработать вакцину, направленную на лимфатические узлы мышей, отвечающих за функционирование иммунной системы организма.

"Вакцина не только производила сильные, долговременные антитела и Т-клетки для борьбы с вирусом Эпштейна – Барр, но и индуцировала особый вид иммунитета, защищающего от роста опухолей, ассоциированных с вирусом. Блокируя активность вируса на ранней стадии, препарат предотвращает вторичные проблемы, такие как воспаление мозга, что может привести к рассеянному склерозу", – рассказывают ученые.

Они указывают, что этого удалось добиться благодаря сочетанию антител и Т-лимфоцитов.

"Антитела связываются с нежелательными болезнетворными микроорганизмами и уничтожают их, в то время как Т-лимфоциты непосредственно уничтожают эти патогены и помогают координировать защитные силы организма", - объясняют ученые.

Клинические испытания вакцины могут начаться в 2024 или 2025 году.

Вирус Эпштейна – Барр относится к семейству вирусов герпеса и может передаваться через слюну. Им инфицированы не менее 95% населения планеты. Поскольку в основном заражение происходит в раннем возрасте, вирус не вызывает серьезных последствий и остается в организме человека до конца жизни.

Однако, если инфицироваться позже, например, в подростковом возрасте, вирус может вызвать мононуклеоз (железистую лихорадку) и повысить риск развития рассеянного склероза и определенных видов рака горла и носа.