Ученые сказали, где расположено место библейского Армагеддона

Об этом сообщает IFLScience .

Древний город Мегиддо, который сейчас является археологическим памятником, был заселен в течение примерно шести тысячелетий, начиная с 7000 года до нашей эры. В Новом Завете это поселение известно как место последней битвы между добром и злом. Книга Откровение предсказывает, что решающая битва произойдет, когда "демонические духи" созовут "царей всего мира, чтобы собрать их на битву в великий день Бога Вседержителя на месте, которое по-еврейски называется Гармагеддон".

Хотя название впоследствии изменено на Армагеддон, большинство ученых считают, что оно происходит от "Хар Мегиддо". Это означает "гора Мегиддо". Когда-то этот город был одним из самых важных в древнем мире, он лежал на главном сухопутном пути между Египтом и Месопотамией.

Мегиддо имело значительную военную и коммерческую ценность благодаря стратегическому расположению. Поэтому его многократно атаковали и пытались захватить.