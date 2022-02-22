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Ученые Шотландии заявили о находке остатков "крупнейшего в мире птерозавра юрского периода"

22 февраля, 2022 вторник
14:36
Наука

В Шотландии нашли останки "крупнейшего в мире птерозавра юрского периода", благодаря чему стало известно, что эти пресмыкающиеся существовали примерно на 25 миллионов лет раньше, чем считалось ранее

Об этом сообщает The Guardian .

Окаменевшие останки птерозавра с размахом крыльев примерно 2,5 м обнаружили на шотландском острове Скай, где существо жило 170 млн лет назад. Эта находка проливает новый свет на эволюцию птерозавров: теперь известно, что птерозавры такого размера существовали на 25 миллионов лет раньше, чем считалось.

Охотники за окаменелостью в Шотландии утверждают, что обнаружили останки крупнейшего в мире птерозавра юрского периода. По их словам, это существо, неофициально известное как птеродактиль, также может похвастаться острыми зубами, которыми могло ловить рыбу.

Новое открытие назвали Dearc sgiathanach, что означает "крылатая рептилия" и "рептилия со Скай" на шотландском гэльском.

"Когда это существо жило около 170 миллионов лет назад, это было самое крупное животное, когда-либо летавшее, по крайней мере, насколько нам известно", - сказал профессор Стив Брусатт, соавтор исследования из Эдинбургского университета.

Справка: Птерозавры – вымерший ряд пресмыкающихся мезозойской эры, освоивших воздушную среду обитания. Они жили 210-65,5 млн. лет назад, одновременно с динозаврами и морскими ящерами.

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